爸爸到商場應徵兼職　兒子怕丟臉想勸退他　上網求助反被網民炮轟

人生世事難料，沒有人能夠保證自己的職涯會一帆風順、毫無變故。



近日一名男大生在網上發文表示，他的爸爸原本在竹科（編：台灣科技企業園區）上班，但因為被裁員，於是決定到百貨公司做兼職，事主知曉後，認為若是日後和同學去逛街遇到爸爸，會很丟臉，於是發文希望網民幫忙想理由勸退，遭網民一面倒怒批，「你爸有你這種兒子才丟臉」。

拋頭露面地工作，也不是甚麼失禮的事情吧！（按圖了解）

+ 5

事主在Dcard上發文表示，他的爸爸目前42歲，原本在竹科工作，因為今年被裁員的關係，所以打算到新竹的巨城去應徵兼職，事主聽後非常不解，認為已經42歲了還去做PT是不是哪裏搞錯了，又表示之後若和同學到巨城逛街時巧遇對方，會不知道要躲還是閃、很丟臉，因此希望網民們能分享一些服務業工作很累、沒有前景的心得來勸退他爸。

許多網民怒批事主的心態才是最丟臉的：

．「你爸有你這種兒子才丟臉」

．「你比較丟臉好嗎？ 你爸堂堂正正的在賺錢，你只顧着跟同學逛街玩樂，要馬你讓你爸退休、你來養他，不然就閉嘴好嗎？」

．「如果這不是反串，原po是真的挺可悲的」

．「你站在你爸爸的立場想想，他工作時可能還會遇到更多認識他的人，他這樣忍受是為了甚麼？ 而你卻還在認為他會丟你的臉，你自己有做了甚麼了不起的事嗎？」



也有網民認為對42歲的人來說，轉職還不算太晚：

．「42歲還很年輕，中壯年。服務業除了要應付奧客很辛苦之外，其他都還好。 年紀是自己給自己定義的，不是拿來比較歧視貼標籤的」

．「只要心態正常啥工作都是可以接受的，42歲轉業還算年輕，45或50就都沒選擇了，這不一定是個機運」

．「我年紀比你爸還大，我需要錢，我也是在服務業先待，心態的問題」



【延伸閱讀，更多好爸爸故事】

爸爸放工累透仍要照顧4個孩子 心生一計 在子女面前照瞓無誤

+ 8

爸爸穿外送員制服接放學 女兒怒喊「很丟臉」 網民嘆父女也悲哀

+ 5

延伸閱讀：

長榮機師22日啟動投票 不排除過年突襲罷工

你覺得人力不足 老闆卻不這麼想！台積電前主管教你搞懂問題在哪

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】