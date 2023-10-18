一客炸蝦兩份吃！女兒自以為很孝順　長大後才知爸爸一直有多錫她

近日有位日本網民分享自己和父親的一段和炸蝦有關的溫暖故事，原來父母親的關心有時用比較迂迴的方式表達給子女，透過這位日本網民和父親之間的小故事更加能體會這個道理。



一位日本網民「ontine9neo」在社交平台Twitter上分享，小時候的她就非常喜歡吃炸蝦，和父親一起吃炸蝦時，父親總會說自己喜歡吃蝦尾的部分，請女兒留蝦尾給他就好，並一邊把其餘部分的蝦肉都給女兒吃。她總以為父親是真的很喜歡吃蝦尾，出去吃壽司時，都會特別把蝦尾留給父親，傻傻地以為父親很高興能吃到蝦尾。

直到長大後，事主才發現，蝦尾較容易繁殖細菌，加熱處理過的或許勉強可以，但壽司類的生蝦蝦尾其實完全不能吃，吃的時候還有可能會讓喉嚨受傷。事實上，父親只是因為疼愛女兒，就編了一個理由說自己喜歡吃蝦尾，想把比較好吃的蝦肉留給女兒，意識到這件事之後，事主感到非常心痛又感動。

網民們看到這個故事之後，紛紛表示真的很暖心：

．「居然有這麼好的爸媽，都要哭了，我完全沒信心能夠做到」

．「把最好吃的部分讓給別人，讓對方能夠開開心心，這份感情真的很棒」



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