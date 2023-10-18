一客炸蝦兩份吃！女兒自以為很孝順 長大後才知爸爸一直有多錫她
撰文：DailyView網路溫度計
出版：更新：
近日有位日本網民分享自己和父親的一段和炸蝦有關的溫暖故事，原來父母親的關心有時用比較迂迴的方式表達給子女，透過這位日本網民和父親之間的小故事更加能體會這個道理。
一位日本網民「ontine9neo」在社交平台Twitter上分享，小時候的她就非常喜歡吃炸蝦，和父親一起吃炸蝦時，父親總會說自己喜歡吃蝦尾的部分，請女兒留蝦尾給他就好，並一邊把其餘部分的蝦肉都給女兒吃。她總以為父親是真的很喜歡吃蝦尾，出去吃壽司時，都會特別把蝦尾留給父親，傻傻地以為父親很高興能吃到蝦尾。
直到長大後，事主才發現，蝦尾較容易繁殖細菌，加熱處理過的或許勉強可以，但壽司類的生蝦蝦尾其實完全不能吃，吃的時候還有可能會讓喉嚨受傷。事實上，父親只是因為疼愛女兒，就編了一個理由說自己喜歡吃蝦尾，想把比較好吃的蝦肉留給女兒，意識到這件事之後，事主感到非常心痛又感動。
網民們看到這個故事之後，紛紛表示真的很暖心：
．「居然有這麼好的爸媽，都要哭了，我完全沒信心能夠做到」
．「把最好吃的部分讓給別人，讓對方能夠開開心心，這份感情真的很棒」
【延伸閱讀，更多好爸爸故事】
+8
不知影片會上載給老師！女兒拍片做功課 爸爸夥兒子亂入勁歌熱舞
+8
丈夫借故耍賴不做家務 6歲女兒看不過眼 竟成他改善的最大動力性教育｜「我為何沒胸部？」5歲女孩突問 型爸盡答終仍尷尬爆笑馬斯克歷父親破產非富二代 澄清家沒礦場 成功因爸爸給他一東西爸爸穿外送員制服接放學 女兒怒喊「很丟臉」 網民嘆父女也悲哀童言無忌｜孩子用「沒想到…竟然…」造句 答案令爸爸爆笑嬲唔落
延伸閱讀：
無法帶英籍新婚妻度蜜月！殉職勇消賴俊儒貼文永遠停在911 父母淚崩：不怨任何人，媽以你為榮
惡鄰「當幼童面」砍殺兒、媳！高雄羅父寫「受害者父親淚書」 把2孫當小小兒子養：請別打擾痛苦的我們
「你看起來就像茶碗蒸」變網路流行語！茶碗蒸放啥配料會生氣？ 冠軍看了就倒彈
【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】