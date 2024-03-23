單親｜沒男人也可活？體驗「雙母家庭」有人成功有人不敵「二字」

近來，繼單親媽媽流行「去父留子」之後，一種新型搭夥關係正在離異圈流行——單親媽媽搭夥居住，一起帶娃，一起賺錢。



兩個人可以是陌生人，初次見面，嘗試住在一起，像可可媽和朵朵媽。她們在網上聊了一晚，為對方相似又難過的經歷感慨，決定奔赴1800公里，大人搭夥，孩子也有了咿呀學語的夥伴。

兩個人也可以是多年好友，比如茉莉媽和瑩瑩媽。他們孩子年齡相仿，一人有車，一人有房，組合在一起，雙方都可以省掉很多費用。經濟上不至於緊張，精神上的依靠，讓他們的生活不再單調。

和傳統的婚姻關係相比，這種新型家庭關係讓單親媽媽有了更大的自主空間。

「兩個媽媽」帶孩子，不似婆媳般有長幼之分，也不像夫妻般有附屬關係，她們各為媽媽，生活習慣類似、教育理念相似、感情經歷也一致，一起為孩子營造理想的家。

只是這樣的組合，想長久維持，也是一個不小的考驗。

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找單親媽媽搭夥，兼顧賺錢和帶孩子

可可媽在懷孕前的生活還算小康，有一套正在按揭的房子、一輛全款的車，正在從事的自由職業，雖然收入不定，但是也能支撐起自己的生活。

查出懷孕時，她37歲，未婚，有男友。男友不想要小孩，讓她去打胎。她憤然拒絕，考慮到自己已經到了懷上小孩的最後年紀了，果斷和男友分了手，決定獨自撫養小孩。

為了準備充足的資金，迎接孩子的到來，她把年輕時創業買下的房子賣掉了，重新租了一間房子。

孩子出生後，母親照顧她坐月子，之後就回了老家。她獨自一人，帶着小孩，每天在租房裏忙忙碌碌，只有當孩子睡着了之後，才有時間思考：以後怎麼辦？

「孩子爸不給撫養費，我現在又沒有經濟來源，只能吃老本，現在還負債。」一個人帶孩子，容易想東想西，她當時看了一個新聞，一個媽媽幫孩子洗澡的時候暈倒了，小朋友淹死了。「如果一個人住，出了意外別人都不知道，加上一個人帶小朋友，很容易抑鬱，所以找個單親媽媽搭夥是最合適的。」

當時她在網上發佈了「尋找單親媽媽搭夥」的帖子：

本人音樂學院畢業，做過幾年帶貨主播，雖然聲樂專業丟了十幾年，但是練一練，重新撿回來還是可以的。現在尋找單親媽媽們一起直播，會唱歌的唱歌，會跳舞的跳舞，或者有其他才藝也可以。留一個人照顧小孩，誰的小孩哭，就下去哄，小孩狀態好的時候，我們大家一起上。



當時很多人找她想要一起搭夥，她以為能找到一群單親媽媽一起，有人照顧小孩，有人直播創業。可是真的落實下來的時候，那些人都有各種各樣的理由，婉拒説不能離開自己的城市，除了朵朵媽。

一開始，朵朵媽並不在可可媽的考慮範圍，因為朵朵媽遠在山東，而且除了帶娃，不具備其他賺錢的技能。後來，她們網上聊6了一個通宵，可可媽被她的經歷觸動了。

「朵朵媽那時候真的走投無路了，她説見父母最後一面，然後把孩子送人，自己就想了結的，我聽到這一句話就破防了。我就和她説，如果你真的過不下去了，你就來我這裏吧，不要有這種想法，我這裏起碼有住的，有吃的。」

就這樣，朵朵媽帶着孩子從山東長途跋涉了1800公里，來到了可可媽的家裏，搭上了夥。從此一家四口，兩個媽媽，兩個女兒。

網上有人質疑，夫妻之間相識那麼久，都能不和，何況陌生人合住，單親媽媽搭夥就是一個騙局。這一點，在茉莉和瑩瑩這裏，不成立，因為她們倆相識二十年，早已是莫逆之交。

茉莉因為婆媳長期不和，丈夫幫親不幫理，加上當初「月子仇」的怨念，選擇離婚，自己撫養一對雙胞胎，住進婚前父母給自己買的房子裏。

一個人帶孩子，沒有其他人指指點點，茉莉感受到了前所未有的自由、以及害怕。當兩個三歲的小孩在凌晨4點突發急性腸胃炎，上吐下瀉的時候，她體驗到了獨自帶娃的艱辛。

當時，剛好她多年的好友瑩瑩也簽了離婚協議書，因為男方出軌，她帶着兒子，和一輛車，淨身出户了。

茉莉和瑩瑩，打小睡一張鋪長大，不是親姐妹，勝似親姐妹，見證了對方的幸福和落寞，這世界上或許沒有人比她們更懂對方了。

茉莉立馬聯繫了瑩瑩，讓她帶上小孩搬來深圳，兩個人照顧三個年紀相仿的娃，一房一車，一起應對生活中出現的各種意外。

她們約定好，不需老一輩，不需男人，她們可以自己把孩子幸福地帶大，還能讓自己走出情傷，活出新的自己。

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「想把日子過好，首先得不計較」

放在平常來説，兩個沒有法律關係的人住在一起，錢、隱私和空間的交融，避免不了會產生矛盾。但可可媽説，她和朵朵媽搭夥的這一百多天裏，從來沒有發生過任何矛盾。「我們沒有吵過架，除了她總是有時會把自己關在房間不吃飯，我就會有點生氣，因為她高血壓，不吃飯萬一病倒了怎麼辦？」平時她們各自照顧自己的小孩，餵飯、洗澡、帶睡，一方比較忙碌的時候，另一個人就兼顧兩個小孩。

朵朵媽的孩子一歲多，可可媽的孩子三個多月，兩個孩子感情很好，每天睡醒了就一起玩，看到對方都很興奮。「每次可可哭，朵朵都會馬上跑過來幫忙安慰，是一個非常乖的小孩。」

朵朵媽在育兒方面更有經驗，而且帶孩子很細心，可可媽很欣賞她這一點。她有的時候單獨出門了，孩子放在家裏給朵朵媽帶，她非常放心。

在這四口之家中，她們從沒有明確的分工，兩個大人眼裏都有活，誰有空就誰做飯、拖地、晾曬衣物，從不計較誰多幹了一些，少幹了一些。

「我們兩個人的性格其實差不多，比較好説話，不太計較，會比較委屈自己，多為別人考慮。」性格使然，兩個人雖然始於陌生人，但有着同一個目標，嘗試硬着頭往前走，也把日子過出一些答案來。

兩個「受傷」的媽媽互相救贖，在相處的日日夜夜裏，互相開導，互相鼓勵，從抑鬱中慢慢走出來。

可可媽原本只是難過小孩導致了她和男友分開，之後發現是因為男友當時劈腿了，她轉難過為憤怒，隨即也釋然了。朵朵媽那顆想了斷的心，在和可可媽接觸的過程中，也漸漸地放下了。

「我們現在都比之前好很多了，變得堅強多了。」

茉莉和瑩瑩的融合幾乎是零門檻，信任和默契都有，這也是好友搭夥的好處。

她們當初剛大學畢業的時候，也是一起合租的狀態，當時她們在同一個公司，一起上下班，下廚做飯，週末一起出去玩。

直到茉莉交了男朋友，搬去和男朋友同居，然後結婚，生小孩，瑩瑩媽也很快走上了同樣的人生軌跡。期間倆人還是保持聯繫，偶爾還一起出去旅遊。

重回到同一屋檐下，她們倆仍習慣有話直説，有意見不留着過夜。最主要的是，兩個人都不是愛計較的人，都真心念着對方的好，愛着對方的孩子。

茉莉很開心，她不用忍受奶奶頤指氣使地刁難了，孩子就算生病了，也能兩姐妹商量着來，按照科學的辦法治療，而不是奶奶那些固執的偏方。

瑩瑩也不再整夜思考丈夫為何還不歸家，想離婚但是孩子怎麼辦？因為現在，孩子就躺在自己身邊，睡醒了就去找隔壁房間的兩個小朋友玩，不愁吃穿，很安穩。

她們説好，平時家裏每2日請阿姨打掃一次，茉莉主要賺錢養家，瑩瑩主要負責帶孩子和做飯，堅持到小孩上託班。

小孩鬧矛盾的時候，只幫理不幫親，雖然不能追求到極致的公平，但要讓三個小孩都感受到兩個媽媽平等的愛。

「父愛的缺失不會對他們造成任何影響，因為他們現在有兩個媽媽，還有三兄弟姐妹。一個和諧友愛的家，永遠勝過一個雞零狗碎的家。」

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長久搭夥，需要的不止是默契

錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能，尤其是身邊還帶着「四腳吞金獸」。家庭收入不足，也有可能壓散一個初見雛形的搭夥家庭。

可可媽和朵朵媽在搭夥108天後，選擇了散夥。經過了多方嘗試，她們還是敗在了經濟來源上。原本，她們計劃兩個人一起開直播帶貨。當時她們協商好，一人直播，一人帶孩子，為此還專門去了朋友的網店學習經驗。

但當真的實踐時，孩子成了一個很大的阻礙。朵朵媽自己一個人，帶不來三個月大和一歲多的小孩。可可媽準備直播，孩子便哭鬧，可可媽一心軟，直播沒辦法進行下去。由於沒有堅持下去，流量很差，最後直播收官的時候，她們還賠本了一些燈光之類的投入。

後來，朵朵媽決定外出工作掙錢，找了一份幫人家照顧小孩的工作，但這份工作最後又不了了之，沒有了下文。

當時，他們家附近一個市集正在徵集攤主，她們兩個一拍即合，決定去擺攤。考察了一番市場之後，她們決定賣凍梨，兩個人一起在家製作成品，由可可媽去市集上擺攤，朵朵媽主要負責照顧好兩個小孩。

初衷是好的，但是產品沒有銷頭，一頓擺攤下來，不僅白忙活，還虧了一筆材料費。自此兩人的三番兩次創業均以失敗告終。

可可媽把房子賣了之後，身上仍有少部分負債，搭夥的這段時間，一家四口的生活，全靠她的老本在支撐。她每個月固定支出至少8000，還沒算上孩子的奶粉尿片。

「除了朵朵的奶粉尿片，其他的支出都是我在負責，因為朵朵那時候沒有收入嘛，我們散夥也是因為我負擔不起4個人，養不活4個人了。」

孩子的父親因為不認小孩，只給過1000元的撫養費，便再也沒有搭理過可可。可可自知男人靠不上，散夥了之後，她回了老家，把孩子交給媽媽，自己外出創業，賺錢養孩子。

孃家人是她堅強的後盾，當初未婚懷孕，父母都鼓勵她可以留下孩子，是否需要婚姻由她自由選擇，不管怎麼樣都會支持她。她也很感激這段搭夥經歷，「起碼能讓當時沒希望的人有了希望，渡過那段難過的日子。」

茉莉和瑩瑩搭夥了半年，各方面都很穩定，一切都朝着越來越好的方向發展。

瑩瑩的丈夫每個月固定提供3000元撫養費，在深圳生活，瑩瑩每個月還能攢下來1000元，做應急備用資金。

茉莉開了一間自己的工作室，去年年底美甲美容還大賺了一筆，所以她承包了家裏的水電、伙食和一些雜七雜八的費用。

她們兩個人的資源合併之後，在深圳有車有房，沒有房貸房租，生病了有醫保，最大的支出就是孩子的奶粉尿片和輔食，兩個人都能存下來一些錢。

瑩瑩一個人帶三個小孩不難，因為她原本就是幼師出身，喜歡小孩。她決定等到小孩上了託班，她要重回幼師行業，重新上班賺錢。

短時間內，她們都不考慮重新找對象，再次進入到婚姻中了。

「婚姻失敗後，男人總是會比女人更容易釋懷，天知道我們做了多少努力，才走到今天這一步，不能再重蹈覆轍了。」

備註：文中人物為化名。



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