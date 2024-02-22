女兒生日帶零食返校　老師拒分予同學　媽媽不忿網民卻力挺老師

許多人小時候過生日，都會帶糖果或餅乾到班上，希望能與大家一同慶祝。



不過有位台灣媽媽抱怨，女兒近日生日時，將家中零食帶到幼稚園準備分享給同學，怎料當天中午，媽媽卻收到老師的訊息，說因為有家長不讓小孩吃零食，因此無法讓女兒發送，讓這位媽媽感到很生氣，認為老師的做法狠狠傷了女兒的心。

看來很多家長都欣賞這位老師的處理手法：（按圖了解）

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這位女事主在Facebook專頁「靠北幼稚園」發文表示，近日就讀幼稚園的女兒生日，剛好年後家裏有很多糖果餅乾，就打算帶到幼稚園與其他小朋友分享。結果，上週五她讓女兒帶着軟糖果凍桶跟戳戳樂到班上，「中午卻收到老師傳訊息說不會拿出來分享」。

事主認為，只因為一些特定家長不讓小孩吃甜食，老師就讓女兒一年一度的生日很掃興，還抹煞小朋友的心意，「又不是全班10幾個小朋友都不吃，他們也可以選擇帶回家啊，我不理解為甚麼連分享都不行」。她補充，放學後女兒將糖果原封不動帶回家時，表情十分難過，讓她看了很不捨。

貼文曝光後，網民卻一面倒支持老師做法，紛紛表示：

．「我如果是別的家長會感謝老師把關」

．「替小孩健康把關」

．「老師很棒很盡責」

．「因為顧慮你孩子的心情，導致其他孩子可能會有蛀牙和過動危機，我選擇後者」

．「孩子帶（零食）回家我才覺得很困擾，而且也造成老師困擾」

．「謝謝這樣的老師 」

．「給老師一個讚」

．「覺得學校可以將此規定列入入園規章」



也有家長分享自家小孩幼稚園的做法：

．「幼兒園一入學就公告『為了維護小朋友健康，少吃甜食，生日請家長不要準備糖果、點心』」

．「我兒幼稚園規定，生日慶生不得準備含鮮奶油蛋糕、市售甜點、糖果零食餅乾、飲料跟文具用品，直接杜絕了爸媽煩惱」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】