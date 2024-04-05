雪櫃｜門邊膠條發霉黑垢怎清理？不用花錢更換 橙皮檸檬皮幫到你
撰文：風傳媒
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家中的雪櫃若使用時間久了皆容易產生污垢，尤其邊條的部分易有發霉而生的髒污，而YouTube節目《健康2.0》中則分享清潔雪櫃的妙招，只要使用檸檬皮就能簡單去除發霉黑垢。
雪櫃門膠條發霉怎麼辦？
《健康2.0》在影片中分享，由於雪櫃屬於密閉空間，若使用一般清潔劑清理雪櫃，可能造成化學劑殘留在食物上的疑慮，因此大家可考慮使用較天然的方法，只要以柑橘類水果的外皮，如檸檬、柳丁和橘子皮等，就能簡單製作天然清潔劑，並且能輕鬆消除雪櫃膠條的發霉污漬。
而清潔劑的製作方法簡單，首先以手剝或刀切的方式，將檸檬皮切成細小的碎片，處理得越細就能釋放更多檸檬皮中的精油，切完後則將檸檬皮碎片放入密閉的玻璃罐中，並倒入75％以上的藥物酒精，使酒精能淹滿檸檬皮，再靜置一週。
一週過後則可發現檸檬皮中所釋出的精油，這時可將浸泡完的液體到入有噴頭的酒精瓶，日後則可噴上發霉處，並以抹布擦拭，即可清除發霉黑垢，並同時達到殺菌的效果。另外，利用此自製的檸檬皮清潔劑噴在雪櫃內，也能有除臭與芳香的效果。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：雪櫃門膠條發霉怎麼辦？專家用2個天然除垢神物，免狂刷就去除頑固黑斑，不用花錢換】