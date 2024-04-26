洗衫｜大雨不斷衣服總是乾不透！除用乾衣機　2招讓衣物更快變乾

大雨下不停，除了出門不方便，在家曬衣服也容易有曬不乾的尷尬狀況。台灣家事達人陳映如分享，可用乾衣機代替曬衣，若是不適合烘乾的衣物則能靠兩招加速乾燥！



兩招解救曬不乾的濕衣物 排列方式也有巧思

陳映如在Facebook專頁分享，看着下不停的雨，自己一早洗完衣服後，就決定交給乾衣機解決；陳映如說明，可以烘乾的衣服用烘乾的方式當然最快，若不適合烘乾的衣物，則建議用以下兩個方式加速乾燥：

首先，可將衣服移到室內，打開抽濕機抽濕；衣物不僅乾得快，也不擔心縮水問題；若家中無抽濕機，則可以把衣物掛在室內，打開電風扇對着衣服吹，同樣也可以加速衣服乾燥。

陳映如也進一步提醒，在室內晾衣時，可以將長的衣物掛在外側，短的放在內側；這樣可以讓長的衣物接觸較多的空氣，保持通風，有助於衣服乾燥。網民也在留言區補充，洗衣服時可以將脫水時間延長兩分鐘，再搭配上述的晾衣方式，效果加倍，獲陳映如留言稱讚「沒錯，你是優等生」。

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