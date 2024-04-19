DC直流風扇｜買風扇也有「回本價」？網民批不值　其他人卻不認同

市面上的電風扇有分兩大派，分別是主打靜音與省電的DC直流風扇，與風量穩定的傳統AC交流風扇。DC直流風扇使用的是直流電，相較AC交流風扇的交流電來說可減少馬達的摩擦耗損，讓風扇保持低速運轉，使用時會更安靜也更省電。此外，DC直流風扇的風量較小，但風量段數多，較容易找到舒適的風速，比AC風扇僅有的「強中弱」3種選項更理想。不過，兩者價差可達幾百元。



近日就有網民以省電的角度出發，試算之後拋出「十年內，你的DC電風扇不能壞，不然就是一種浪費」的假設，貼文曝光後，引發網民熱議。

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電風扇該買DC直流扇還是AC？內行人揭關鍵優勢無法比較

DC直流風扇常被人們拿來與傳統的AC交流風扇做比較。DC直流風扇使用的是直流電，相較於AC交流風扇的交流電來說可減少馬達的摩擦耗損，讓風扇保持低速運轉，使用時會更安靜與省電。而DC直流風扇的風量較小，但風量段數多，較容易找到舒適的風速，比起AC交流風扇僅有的「強中弱」3種選項更適合習慣開風扇睡覺且怕吵的人使用。不過，DC直流風扇的缺點是價格偏高，但它的節能特性可省下不少電費。

一名台灣網民在PTT發文表示，估算可得知，AC交流風扇市價約台幣499；DC直流風扇市價約台幣1499，兩者相差台幣1000元。台灣1度電5元，200度，風量皆開最強，AC交流風扇60W（瓦特）；DC直流風扇40W。兩者相差20W，200度除以0.02度等於1萬小時，「你要多吹1萬小時，才能彌補1000元的差距，一天吹八小時，則要1250天。」他接着指出，如果一年吹5個月，6至10月，也需要八年多才能追平花費；若是微風或開關時間縮短，就需要十年以上才會「打平」，「十年內你的DC直流風扇不能壞，不然就是一種浪費，但DC直流風扇好像是出了名的不耐用。」

貼文曝光好，網民紛紛留言分享自己的看法，其中，許多人都認為DC風扇安靜又省電是最大優點：

・「安靜無價」

・「AC的問題在於弱風不夠弱，所以居家使用時風噪聲很吵，這非常影響使用體驗」

・「同樣的風量，DC比AC舒服太多，又省電」

・「這是需求問題，沒大風量喜歡微風就選DC」

・「我的DC扇已經24小時吹2年了，看來再一年半就能回本了」

・「我DC買999（台幣），1年吹8個月，每天10小時，3年就回本，安靜風又小」

・「DC微風，耗電可以1至3W，睡覺開最弱安靜又舒服，這樣算下來會差很多，有遙控又不會卡灰塵，現在完全不會想買AC扇」

・「季節交替，半夜很涼，DC安靜又舒服」



不過，也有人直言該網民的估算是錯的：

・「AC扇絕對不只60W，DC扇低風量時小於10」

・「你的算法有問題，DC弱風瓦數超低」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：DC直流電風扇是什麼？為什麼比一般電風扇貴？內行人揭關鍵優勢無法比較】