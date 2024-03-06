龍B講座 ｜新手爸媽必聽 如何解決產後脫髮問題 成功陀龍B秘訣

《香港01》旗下「01親子」再度舉辦「龍年新手爸媽講座」，豐富內容包攬新手爸媽們最關心的母嬰產品精明選購貼士、媽媽產後修復、減肥，以及從中醫角度關於備孕、安胎、清胎毒至減肥修身等實用資訊。



一連三場免費講座主題為「母嬰用品購物必知要點」+「迷失『玩具』世界」、「產後回復靚媽狀態」以及「陀龍B最後衝刺」，分別由母嬰產品顧問、普通科醫生及註冊中醫師擔任講者。講座主題包攬母嬰產品選購重點、產後修復、備孕及安胎等，現場更送出近10萬港元豐富福袋及終極大獎。

第一場：「母嬰用品購物必知要點」+「迷失『玩具』世界」

時間：上午10時至11時

講者：BabyHands產品顧問Calvin Wong、BabyHands產品發展總監Rix Leung

內容：針對最熱門的育兒產品，與一眾新手爸媽分享如何找出最適切的產品，做個精明消費者！與一眾準爸媽及新手父母分享育兒世界的各種「玩具」迷思，以同為人父的角度與參加者講解各種常見的玩具種類。

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「母嬰用品購物必知要點」+「迷失『玩具』世界」

第二場：「產後回復靚媽狀態」

時間：11時15分至中午12時

講者：香港註冊普通科盧麗晶醫生

內容：講座將講解孕婦產後的各種修復及護理資訊，包括一系列生育後面對的身體變化，如皮膚疣的增生、胸部變形、陰道鬆弛、產後脫髮等。如此實用的產後資訊，家長們切勿錯過！

報名連結

「產後回復靚媽狀態」

第二場：「陀龍B最後衝刺」

時間：下午1時15分至2時

講者：註冊中醫師譚希元

內容：譚醫師將以中醫角度為參加者解構如何以天然方法助孕養卵，助備孕夫妻們提高懷孕成功率，同時教授準媽媽們如何安胎及清胎毒，更以中醫健康角度分享媽媽產後減肥的實用秘訣，囊括備孕至產後的三個不同階段，資訊量極豐富！

「陀龍B最後衝刺」

活動詳情：

日期： 2024年3月16日（星期六）

時間：上午10時 至 下午2時

地點：ClubONE 德藝會（德福廣場）九龍灣德福花園平台P13-14號

對象：孕媽媽及準爸爸

費用：全免



參加者可獲贈精美禮品包乙份。

請注意：每位已登記出席者需完成90分鐘講座，活動完結後憑入場QR Code即場獲得禮品包一份，每人限領一份，送完即止。

截止報名日期：2024年3月13日下午6時

*成功登記者將會收到電郵通知確認出席。

倘若閣下拒絕或未能正確提供表格內被列明為「 必須填寫」的資料，閣下將被視為放棄報名參加「龍年新手爸媽講座」」。

