冷氣機｜出風不夠涼須「補雪種」？良心師傅說實話：別浪費那個錢
撰文：DailyView網路溫度計
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夏季溫度持續飆高，許多人早已離不開冷氣，但有時儘管開的溫度再低，冷氣就是不冷，不少民眾習慣請電器行來維修、補冷媒（雪種）。就有空調專家指出，「雪種其實根本不需要補充」。
師傅：「雪種是一輩子都不會漏掉的」
Tik Tok帳號「世華空調」日前貼出師傅講解片段，「雪種是封閉系統，有漏表示管路有腐蝕破洞」師傅解釋「冷氣是封閉系統，冷氣雪種是一輩子都不會漏掉的，一有漏就表示裏面的銅管有腐蝕，你有腐蝕的話，你再加一兩個禮拜可能就又漏掉了，就很像我們古早在說補破鼎，補這裏漏那裏，補這裏漏那裏，你會一整年都在修理，像這種情形你就要考慮換掉了」，不要浪費那個錢去補雪種。
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網民大讚：「良心師傅」
影片分享後，立刻引起網民討論：
．「良心師傅」
．「這位師傅說的是事實，同道理跟汽車冷氣一樣」
．「我朋友修冷氣的也是這樣說，他也是說雪種是不用補的東西」
．「汽車雪種也是一樣道理，雪種管沒破，永遠不用補」
也有網民指出
．「還有啊，排水管不要直接插入水溝裏面，也會沼氣侵蝕室內機的冷排」
．「我也算雖小，冷氣剛裝好沒幾天就被排水溝的沼氣攻擊，害我換了一台全新的室外機」
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