母親節｜別送保養品化妝品！人夫甚苦惱　網民全線叫他買「這份」

母親節即將來臨，不少人正在準備禮物要送給太太或媽媽來表達感謝。一位網民思考給老婆的禮物時，在風筒、保養品和化妝品間不知如何挑選，於是上網求助，引發熱議。



網民在PTT WomenTalk板發文，提到想送老婆母親節禮物，在挑選上卻感到迷茫。他表示有三種禮物在觀望，第一個是風筒，「最近看她常常吹頭髮打結喊痛，梳頭都會弄掉一堆頭髮也很心疼，想說可以換一台好一點的風筒給她」，但不太了解女生對風筒的使用習慣。

第二個是保養品，事主會陪老婆買保養品，知道她愛用的牌子，「保養品就很安全牌，雖然不會太驚喜但也不會錯」。第三個則是化妝品，他有看過把唇膏包色送老婆的影片，可以感覺到收到的人很開心，「想說試試看整組包色，但不知道會不會有反效果？」

文章一出，網民紛紛一面倒留言：

．「送第一個，後面二個女生很挑」

．「​​有款捲髮風筒超強」

．「看完肯定選風筒，很細心會注意到老婆頭髮打結，知道理由會感動」

．「本題選風筒『風筒貨禮券』」



也有人認為：

．「保養品跟唇膏，老實說要男人挑，挑得好就算了，挑不好根本災難」

．「不能直接讓她選嗎？我都拜託老公不要給我驚喜(嚇) ，連要送我風筒，我都直接指定品牌型號讓他去買」

．「化妝品你敢相信自己的眼光嗎？」

．「我覺得化妝品要送的話直接帶她去挑」

．「唇膏我是不建議啦哈哈哈，我老公之前送我一支，從來沒用過⋯」

．「認真說紅包，或現金匯款，還有一大束鮮花」



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