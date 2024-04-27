為層樓先結婚？老公買樓登記2人名字　人妻不滿非獨佔嬲爆想離婚

不少夫妻或即將踏入禮堂的情侶，都會在意將來買的房子要登記在誰名下。有一名人妻抱怨婚前老公答應買的房子可以登記她名下，沒想到結婚後卻變成共同持有，讓她覺得很沒有安全感，但底下留言一面倒地抨擊女事主自私。



這名人妻在Facebook「匿名3公社」發文表示，婚前問老公未來買的房子是否可以登記她名下，對方當時說好，結果婚後準備買房，老公卻說要登記共同持有，這樣房子就在兩人的名下，房子一起買，貸款也一起繳，讓她聽了覺得沒有安全感。

她女事主無奈地說別人的老公都是將房子登記在老婆名下的，老婆還不一定要繳貸款，「我媽聽了覺得老公這樣很扯，勸我跟老公離婚」。

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貼文一出，眾人一面倒地狂酸女事主：

．「對極了，快離！不要耽誤妳老公」

．「我第一次這麼支持離婚耶，都甚麼年代了還在甚麼安全感，共同持有就是最有安全感的不是嗎？」

．「妳媽這樣就勸離，擺明了老公這人如何不重要，房子才重要」

．「趕緊放生離婚，為甚麼妳自己不買房子？非要男生買還要男生貸款？」

．「有妳這樣的老婆，我也覺得該離」

．「已經共同持有了，這樣很公平啊，而且妳也有出同樣金額的首期嗎？」

．「叫娘家出錢買一棟房子給妳啦，憑甚麼買房一定要登記妳的名字」。



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