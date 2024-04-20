婚姻｜老婆只懂嫌棄不幫手！這老公瀕臨崩潰狂數太太「8宗罪」

婚姻從來不只是兩個人的事，除了考驗夫妻相處，還有與長輩的分寸拿捏；有了小孩後，更是一輩子的責任。

無論全職在家帶娃或兼顧上班，家裏與孩子的主要照顧者，通常是媽媽，如果今天換成了爸爸，又是怎樣的一個光景？



這年頭，誰沒後悔過？

一位男網民早前在《Dcard結婚板》發文，表明自己原本是不婚不生主義，卻仍踏入了婚姻，並且有了孩子，但他現在後悔了，後悔結婚和生小孩！

這陣子，我真的覺得好累好累......



我常常後悔，為甚麼要結婚為甚麼要生小孩？我為甚麼這麼傻，一開始就決定不婚不生的我，為甚麼妥協了......



寶寶出生之後，我跟自己說，我一定要當個神隊友；除了親餵之外，所有的事情我都努力學習。



對方好像只看得到失誤

現在孩子一歲六個月了。這些日子以來，洗澡，換尿布，餵奶，泡奶，拍嗝，哄睡，餵藥，刷牙，洗屁屁，餵飯，擦乳液，洗奶瓶，洗兜兜，洗碗......等，這些育兒技能我全部都學會了。



妳因為工作的關係，時常回到家小孩都睡了。



讓我感到最累的部分是，妳好像不覺得我會累，我做的再多，只要我有些失誤，因為那個失誤，我所有的辛苦都會被忽視。



妳在上班，我也在上班！



完全沒自己的時間

而我下班後，得忙着去托嬰中心接孩子，之後還要買我的晚餐（因為帶着小孩不方便，我幾乎都買便當）。



到家第一件事情就是先幫寶寶洗澡，洗好澡之後接着餵他吃飯，我得抓緊時間吃便當，再來就是洗寶寶在學校的碗、湯匙、水壺還有家裏沒洗的奶瓶，這期間小孩一定會做亂，我得一邊顧一邊做事。



之後（娘家）長輩回家，我才有時間洗澡，洗澡時順便洗寶寶在學校的餐兜和圍兜兜、小方巾，再陪讀陪玩撐到九點或十點。



接着幫寶寶刷牙之後哄睡......這中間還有很多雜事要處理，我基本上在寶寶睡之前，沒有自己的時間。



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生活瑣事、各種質疑太委屈

講以上這些，我想表達的是，身為丈夫、父親，我盡力做我能做到的所有事情



我會覺得累，是因為妳不覺得我會累！常常忽略我做的一切，因為一件小事就兇我對我口氣不好。



事件一：

小孩感冒，睡前我忘記餵藥，我忙着做其他事情，結果小孩太累直接睡着，我才想說這次就別餵了，結果妳居然對我說「你根本不想讓他感冒好」。



事件二：

我把衣服丟洗衣機，結果因為陪小孩睡覺而我也睡着了，妳回來把我叫醒，說我是不是在洗衣服，妳就自己默默的拿衣服去曬。



我也沒敢繼續睡，也起來曬衣服，結果我感受到的是妳的冷暴力，曬衣服的過程一句話都沒說，我不就是睡着了？妳叫我我也馬上起來了，有必要生氣嗎？



事件三：

我洗完小孩後，浴巾忘記放好，也會因為這樣被妳唸「你為甚麼浴巾就這樣丟着？」



事件四：

換尿布時，沒第一時間把換下的尿布包好丟掉，妳就會說「你尿布就這樣丟旁邊嗎？」



事件五：

我有時間就會開車載妳上下班，而我有時沒注意到停車位置，妳會因為不好開門而對我說「你停這邊，我是要怎麼下車？」



事件六：

我有次因為天氣熱，幫你點了微冰的飲料，結果妳因為這樣不高興「我都喝去冰你不知道嗎？」



事件七：

因為我是路痴，出門開車靠導航，有時候會看錯，或因為講話忘記注意要轉彎，也會因為這樣被妳罵或感受到妳的不耐煩。



事件八：

有時候東西是你收的，你想都不想直接問我「你又把東西收哪去了？」



太多的委屈，我根本不知道該怎麼消化。



這期間吵架吵了也不少次，我一直跟自己說，我很愛妳也很愛我們的小寶貝，妳只是像個孩子一樣脾氣臭了點，妳還是愛我的。



只是這樣的對待方式，時間久了，我越來越累了，我已經開始懷疑自己了......



男女想的不一樣

不少女性留言：

．「好難得看到這種角色互換的文」

．「還以為是我老公發的文，看完這篇直接原地反省自己欸，好啦，我以後口氣會好一點」

．「你是一個丈夫的身分，但是這是多數媽媽的感受啊！角色互換後，原來感受是相同的，所以請各位爸爸媽媽們還是一起育兒一起分擔吧，因為不論是誰，都會內心不平衡的」

．「男生這麼做就是神隊友，女生這樣就是普通媽媽」

．「真的想讓所有男人都來看這篇，性別對換不管男女大家都很崩潰，所以育兒是夫妻共同的，不要只認為是一方的責任」



男性網民則是抱怨不公平：

．「這篇多數女人只會叫你要忍要溝通，換成女生PO文不知道罵多少豬隊友或是離婚了」

．「今天要是女生發文早就一堆罵男生的了，結果只看到很多女生在說這就是她們的生活」



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說話方式很重要

也有網民給出建議：

．「我覺得你需要做的是認真坐下來溝通，有時候就是生活習慣不同、加上育兒會把情緒放大，或許彼此都有委屈只是彼此都不知道。」

．「不要每一件事都想搶着做，試着規劃兩人都可以一起處理或是分別處理的計劃，讓老婆也有參與感。做完後，請老婆給你鼓勵，也別忘了給老婆鼓勵。如果老婆的口氣你聽來不舒服，你可以溫柔地說，老婆，我知道妳的意思，但是妳剛剛的說話方式，讓我有點受傷，可不可以換個方式說，例如，『你把尿布丟在旁邊，等一下你會收嗎？還是需要我來幫忙。』也可以說『我是路痴，才會彎錯，所以才需要仙女老婆在旁邊幫忙提醒。』」



事實證明，身為主要照顧者，如果沒有適時讓另一半共同分擔、或好好溝通，對方真的很難體會；而另一方也必須時刻提醒自己，以溫柔的語氣給對方多些肯定鼓勵。

婚姻需要經營，愛情如是，無論是爸爸或媽媽，都辛苦了！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：角色互換才懂！雙薪家庭人夫成孩子主要照顧者「身心俱疲」後悔結婚生子】