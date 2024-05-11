收納｜用硬皮紙箱自製鞋櫃！事主自鳴得意　網民卻勸小心惹禍上身

一踏進超級市場，映入眼簾的除了琳瑯滿目商品外，更是滿滿的人潮，由於價格實惠、CP值超高，總是吸引人們爭相採購，近日一名網民分享利用店內「1物」作為免費鞋櫃非常方便，然而，卻有一票網民急勸快丟！



網民環保利用把牛奶紙箱做成鞋櫃。（Facebook / @Costco好市多 商品經驗老實說）

一名台灣網民在「Costco好市多 商品經驗老實說」Facebook群組分享，超市好市多6入盒裝牛奶紙箱大有用處，只見事主將一個個厚紙箱層層堆疊，原先放置牛奶的地方，則可用來放鞋子，秒變簡易鞋櫃，大讚不僅環保，還省了一筆買鞋櫃的費用，直呼「好棒！」

貼文曝光，網民讚根本生活智慧王：

．「不用買鞋櫃了」

．「好聰明又環保」

．「自製環保鞋櫃，讚！好看」

．「很棒的物盡其用！還蠻有質感的！」

．「我竟然沒想到這招」

．「很棒的收納又環保，謝謝分享！」

．「不得不說，很有質感欸！」



然而，卻有許多網民指出紙箱是蟲蟲們最愛的藏身處：

．「紙箱固然環保，但因為有夾層，小昆蟲也愛來居住」

．「自從搬了好市多紙箱回來後開始出現蟑螂，後來清除完就不敢拿了」

．「蟑螂愛紙箱」

．「角落生物的公寓」

．「晚上小孩說蟑螂都爬上身體」

．「用紙箱會生蟑螂小蟲，鞋子也易染塵發霉」

．「蟑螂會在你每次拿鞋子的時候突然跟你say hello」

．「記得定期更換…紙箱縫隙很容易躲奇奇怪怪的蟲」



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