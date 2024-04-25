收納｜孩子衣服太多該留還是丟？5大標準判斷「它」該優先棄掉

孩子的衣服好可愛，也是你對他過往模樣的紀念，是不是捨不得丟？但越積越多的童裝，已經造成居家環境的混亂，參考5個放手的判斷標準！



寶寶一天天長大，隨着他的身長體型不斷增加，你衣服、外套、配件也一件一件買，許多媽媽在孩子出生後最喜歡做的事情之一就是買童裝啦！但漸漸的，收納成為了問題。

孩子的衣服好可愛，也是你對他過往模樣的紀念，是不是捨不得丟？或是不知道該怎麼下手段斷捨離呢？甚至，你可能會想，如果你還會再生個弟弟妹妹，有一天還可以派上用場？

別把衣服由愛變成家居的負累啊！（按圖了解）

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但越積越多的童裝，已經造成居家環境的混亂，教你5個放手的判斷標準。

童裝斷捨離的標準1：太小的衣服

首先，檢查童裝尺寸是否適合孩子。丟掉那些可以穿，但手臂太緊或太短，以至於幾乎可以看到腹部的衣服。

童裝斷捨離的標準2：不能送給他人的衣服

再來，你應該檢查衣服的狀況。是否有很多衣服都已經狀況不佳？例如那些無法洗乾淨的污垢或污漬、有破洞的衣服。這樣的寶寶衣服，請毫不猶豫的丟棄吧！如果你不知道如何的污損程度是該丟的，那麼就以「是否可以送給他人穿」作為判斷標準。

那些不好意思送出去的衣服，你還要留着做甚麼呢？當你有髒污想把衣服送給其他朋友，你會不好意思選擇破舊的衣服，會想選擇狀況良好的。不敢送給他人的，也別再保留給弟弟妹妹了。

童裝斷捨離的標準3：孩子不喜歡的衣服

孩子們有特別喜歡的衣服嗎？常會要求你給他穿上某幾件，在考慮丟棄衣服時，請優先保留孩子最喜歡的，而不是父母最喜歡的。如果衣服狀況良好，可以將它送給有需要的的人。

另外，還有一種丟棄的方式可以參考，先確認收納孩子衣物的空間大小，防止自己累積太多物品，例如，這個抽屜只夠容納五套衣服，就以此為斷捨離與購買衣服的標準。如此一來，你就不會在不知不覺當中位孩子買太多衣服，或是累積太多舊衣服。

童裝斷捨離的標準4：孩子不喜歡的衣服

回顧過去的一年，哪些衣服以後不太可能再穿，或是根本沒穿過？優雅地放下它們吧。

童裝斷捨離的標準5：優先丟外套

當收納空間有限，你最該注意購買數量的單品就是「外套」。外套有薄款和厚款，真的不需要多，雖然是童裝，但體積很大，所以強烈建議不要買太多，也是優先斷捨離的東西。

孩子每天都在成長，所以如果你不經常檢查他們的衣服，居家空間就會變得雜亂。參考這篇文章來斷捨離，讓你快速的整理好！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子的衣服堆積如山！該丟嗎？教你5招斷捨離辦法】