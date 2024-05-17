報稅、買保險生活實用　怎麼學校不曾教？網民點出「一關鍵」難教

亞洲國家的教育性質相對嚴格，小朋友在長大期間，大部分學校只會教導課本上的知識。近日，一名網民疑惑「為何學校都不教報稅、健保、貸款、房地產等知識？」，貼文發出後，掀起不少網民的共鳴。



近日，一名網友在Dcard以「為甚麼學校不會教這些」為題發文表示，事主說雖然學校會教導知識，但是像是報稅、繳稅、健保、貸款、銀行信用卡 、房地產、養車、怎麼辦婚禮等等的知識學校卻沒教，因此好奇問「這些大家是怎麼學會的？家人教你？還是自己上網學？」

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問題拋出後，掀起一票網民的共鳴，就有人說：

・「其實我覺得要教這個，反而有些死板課程可以刪掉」

・「現在還可以上網學，以前更慘只能問親戚」

・「你是不是誤會了，學校是教你怎麼當一個奴隸的地方」

・「我也很認真思考過這個問題欸，感覺公民課應該要上這個，學校應該要上更實用的東西啊」

・「我也全部都出社會之後，自己查資料或是問同事的」



另外，也有網民點出關鍵說：

．「因為很多規則都在一直改變，學校教的通常比較死板，哪些都是政府或是企業賺錢的方式，學校是不會教你如何賺錢的，只會教你如何奴一點成為好員工」

．「自己學啊，出社會很多事情都是自己要學的吧，要學會獨立啦」



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