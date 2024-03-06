「姊」與「姐」有甚麼不同？用法、讀音都有差異　原來很多人不知

中文博大精深，有不少字眼的用法時常讓人搞混，台灣益智節目《全民星攻略》過去曾出了一道題目，考驗來賓是否知道「姊」跟「姐」的用法差異，影片曝光後，許多網民都驚呆了。



Facebook專頁「我牛粉我驕傲」分享一段影片，內容為益智節目《全民星攻略》其中一個橋段，製作單位出題考來賓「要稱沒有血緣關係，比自己年長的女性，用『姊』還是『姐』比較正確？」看似簡單的問題，卻讓在場來賓都傻住、困惑不已。

隨後主持人就解釋，「姊」適用於與自己有親屬關係的，例如家姊或親姊姊；「姐」則是對一般女性的通稱，常用於稱呼外面比自己年長的長輩或同事。

台灣教育部重編國語辭典修訂本也就「姊」與「姐」的字義作解釋：（按圖了解）

影片曝光後，吸引許多網民回覆：

．「我以前老師都跟我說意思都一樣！沒分別只是寫法不同」

．「我以為這是常識」

．「親屬的本來就是這個姊，外面稱呼本來就是這個姐的」

．「國小程度的知識」



「我牛粉我驕傲」小編還貼出專頁洞察報告，笑稱「目前有29萬人現在才知道。」

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