「姊」與「姐」有甚麼不同？用法、讀音都有差異 原來很多人不知
撰文：中天新聞網
出版：更新：
中文博大精深，有不少字眼的用法時常讓人搞混，台灣益智節目《全民星攻略》過去曾出了一道題目，考驗來賓是否知道「姊」跟「姐」的用法差異，影片曝光後，許多網民都驚呆了。
Facebook專頁「我牛粉我驕傲」分享一段影片，內容為益智節目《全民星攻略》其中一個橋段，製作單位出題考來賓「要稱沒有血緣關係，比自己年長的女性，用『姊』還是『姐』比較正確？」看似簡單的問題，卻讓在場來賓都傻住、困惑不已。
隨後主持人就解釋，「姊」適用於與自己有親屬關係的，例如家姊或親姊姊；「姐」則是對一般女性的通稱，常用於稱呼外面比自己年長的長輩或同事。
台灣教育部重編國語辭典修訂本也就「姊」與「姐」的字義作解釋：（按圖了解）
影片曝光後，吸引許多網民回覆：
．「我以前老師都跟我說意思都一樣！沒分別只是寫法不同」
．「我以為這是常識」
．「親屬的本來就是這個姊，外面稱呼本來就是這個姐的」
．「國小程度的知識」
「我牛粉我驕傲」小編還貼出專頁洞察報告，笑稱「目前有29萬人現在才知道。」
【延伸閱讀，更多有關兄弟姊妹的討論】
有兄弟姊妹人生會更美滿？網民稱經歷2大時段才知是福氣還是麻煩
+4
+8
兄弟姊妹｜三孩家庭誰最易失寵？網民嘆「老二」通常最乖卻總被鬧雙胞胎感情好為何仍分床瞓？網民不解 媽媽揭露姊妹不為人知一面孩子2歲未滿哭鬧不停 爺爺竟連摑他5、6巴掌 新抱阻止也來不及拜年｜薑還是老的辣！廳中櫃子被推開一點 原來是婆婆特設的陷阱誰說童言無忌！侄仔無意爆出一句說話 嚇到中年夫婦立即計劃生仔
延伸閱讀：
高鐵商務艙「買家」都是誰？他納悶「不是很快就到幹嘛多花錢」被點醒
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】