浴室｜單靠抽氣扇濕氣難走！網民力推2法寶：抽濕機外還有「它」

香港氣候潮濕，浴室用完沒有把地板拖乾，一不注意就開始長黴、生水垢。有一名網民表示自己已經裝了抽氣扇，但濕氣很是很重，因此發文詢問大家，該怎麼擊退浴室的濕氣？



一名台灣網民在社群論壇「mobile01」上訴苦，表示使用完浴室濕氣很重，裝了抽氣扇效果也有限，需要網民給他妙招。貼文一出後吸引不少留言，有網友民覺得是抽氣扇沒裝好：

・「先確定排風扇（抽氣扇）有連接管線到室外，很多都做假的換台DC直流排風扇，24小時開啟保證你室內通風浴室天天乾燥，DC直流排風扇有很多種，可以買有濕度感測的」

・「浴室門沒有開通氣孔，還是你排氣扇的排風管沒有對外，也就是空氣沒有排到室外」



另外，也有網民給他其他除濕建議，使用刮刀配上抽濕機：

・「洗完澡，可以先用刮刀將牆壁跟地板上的水，先初步刮乾。然後在浴室裏放台小抽濕機器，應該就可以了」

・「最後洗完的人要把牆壁水、地板水刮一刮。再來，放抽濕機進去抽濕，設定時間自動關機，這樣保證你乾溜溜，麻煩的是抽濕機要搬進搬出。另外你還可以買一台未來實驗室的小型抽濕機，一台不到兩千元台幣，除臭又殺菌，全天候開機浴室都不會有異味」

・「浴室最後使用完用橡膠刮刀將牆水滴刮除，地板拖乾，關門開抽濕2小時就可將濕度降到40%以下，絕對乾爽」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：浴室裝了排風扇，濕氣還是超重！內行人推2工具超有效：絕對乾爽】