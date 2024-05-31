界線怎分？小孩用餐時太吵　年輕人以奇異行為嚇他！網民竟齊讚好

帶小孩外出用餐時，如何好好控制音量和行為是不少家長的一大難題。有位網民近日透露，自己在快餐店用餐時，目睹一對父母帶着小孩吃早餐，吃到一半，小孩開始邊笑邊尖叫，有位20歲左右的年輕男子突然起身，走到小孩旁邊跟着一起尖叫，小孩因此嚇到哭。貼文曝光後，留言一面倒，網民紛紛表示「做得好」。



一名網民在Dcard上以「台灣現在的年輕人是不是越來越不友善了？」為題發文，談用到自己周末早上到快餐店餐時，看到許多父母會帶小孩一起享用早餐，而他也注意到座位區有兩個小孩，其中一個乖乖地吃早餐，但另一個卻在用餐時突然開始邊笑邊尖叫，聲音十分刺耳。

尖叫聲持續一陣子後，一位20歲左右的年輕男子突然站起來，走到小孩身旁，跟着一起發出尖銳的叫聲。這樣的舉動讓小孩驚嚇得開始哭泣，也讓一旁的父母驚慌失措，趕緊帶孩子離開快餐店，使他不禁感嘆「台灣現在年輕人越來越不友善了啊」。

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此貼文一出，底下一票網民紛紛表示贊同年輕男子的行為，認為每個人有權享受不被打擾的消費環境，父母放任小孩吵很不應該：

．「超友善的好嗎，一堆父母都把餐廳當親子餐廳在撒野」

．「很友善啊，對在場的其他客人」

．「以其人之道還治其人之身，非常有禮貌」

．「嚇到小孩很不友善，但還給了在場用餐的安寧，這舉動是友善的！」

．「幹得好，本來就是爸媽不教只能讓別人幫你教了」



不過，也有網民懷疑會不會小孩患有疾病，才會有這樣的行為：

．「我上次去醫院時，有早療的小朋友尖叫。她媽媽輕聲細語地講了好幾分鐘，最後除了那聲尖叫，他們並沒有給周遭人帶來多餘的困擾。」

．「曾經搭長途火車，有個媽媽抱着小孩，然後小孩突然發出尖叫，媽媽哄也沒用，後來才得知小孩有自閉症。」



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