爸爸無視鄰居感受　送兒子15米高腕龍模型　被投訴後只這樣應對

真是寵孩無極限！北京有家長因為孩子喜歡恐龍，大手筆花了10萬元人民幣，買了一尊高15米的腕龍模型，遭鄰居出面控訴一開窗就與牠「四目相對」，嚇到睡不着。



據《時間視頻》報道，北京佟先生向媒體反映，對面鄰居在院子裏放了一個大型腕龍模型，正對着自己家，該尊恐龍約有15米高，讓佟先生覺得很可怕，被嚇得睡不着覺，「紅嘴白牙，衝着我這邊，連着好幾天都沒睡好覺」、「一抬頭就是牠，牠這麼大，直接對着有種強烈的壓迫感」。

每天被迫與恐龍模型「四目交投」，實在不是人人可接受：（按圖了解）

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佟先生要求鄰居搬離恐龍，但鄰居表示恐龍是特意花近10萬元人民幣買的，小孩子很喜歡，可以理解佟先生的心情，已經將恐龍的頭部遮擋，但不會搬離，「有人喜歡，肯定就有人不喜歡，頭我也給包上了，我覺得已經可以了」。對此，佟先生在接受採訪時表示「恐龍的頭部，罩上和不罩上區別不大，自己心裏還是挺害怕的，是一種『精神折磨』」。

相關新聞一出引發網友熱議，多數發聲力挺鄰居佟先生：

．「請把恐龍頭對着自己家」

．「這樣一看確實挺隔應，尤其是心理產生抵觸後和聯想後」

．「十萬塊買玩具，有錢任性，無所不能」

．「業主拒絕挪走，那只能買個20米高的人猿泰山來壓制一下」



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