洗衣機｜保養不善比馬桶髒530倍！即學清潔方法「這手勢」不可懶

香港氣候潮濕、悶熱，令洗衣機內部容易堆積水垢、毛絮、黴菌等，專家指出，洗衣機若久未清潔，可能比馬桶髒530倍，不少人建議至少每月清一次，更好的方法是請專業人士將整台機器拆開洗，才不會讓衣服越洗越髒。



洗衣機久沒清洗會有多髒？根據《LINE TODAY》報道，有美國研究指出，「3年未清潔的洗衣機可能比馬桶髒530倍！」衣服越洗越髒的狀況下，還容易導致皮膚過敏。

由於槽體與筒身間容易卡着陳年污垢，《LINE TODAY》建議，不論直立式洗衣機或滾筒式洗衣機，應每個月清洗一次。

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以「空機泡洗」來說，倒入120克梳打粉或過碳酸鈉，空機泡洗2小時，若無浸泡功能的話，洗衣時間就需設定久一點；或也可用25毫升的白醋，以溫水泡洗一晚；記得洗劑盒及門邊膠條用清水擦乾淨，並打開門通風避免發霉。

若要讓洗衣機徹底乾淨，不妨請專業人員拆下來徹底清洗，頻率約為2年一次。

台灣「防毒教母」、林口長庚臨床毒物中心護理師譚敦慈過去曾受訪時，也曾公開分享居家洗衣機的清潔法。

1. 將洗衣機蓄滿水後放入適量的漂白水，或是市售洗衣機清潔劑

2. 按下洗衣流程，洗完之後不脫水，靜置12小時再將舊水放掉

3. 重新注滿乾淨的水，再進行一次洗衣流程即可



洗完衣服後，究竟該不該關洗衣機的蓋子？有部分人認為，不關的話會有灰塵等髒污跑進洗衣機；不過，清潔用品廠商指出，洗衣機蓋子「不要關」，原因在於，若洗衣機蓋子沒打開，會導致濕氣無法從洗衣機內部蒸發，反而容易讓洗衣機出現臭味，甚至發霉。

此外，放洗劑的抽屜、盒子也同樣建議拉開通風。

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