洗衫｜洗衣機附烘乾功能實用嗎？與乾衣機比較　網民稱有4點不足

台灣氣候潮濕，不少家庭都必備抽濕機、乾衣機等防潮電器。對此，就有一名網民發文表示，最近考慮換掉家中的洗衣機，但還在猶豫要買滾筒洗衣結合乾衣功能的機型，還是只要再入手一台洗脫烘就好，更好奇發問「有人洗過洗脫烘，又回去洗直立式的嗎？」而貼文曝光後，也引發不少網民熱議，紛紛分享自家使用經驗。



洗衣機該買「洗脫烘一體」還是分開？過來人分析優缺點秒選這款

一名網民在《Mobile01》上發文表示，近日在考慮換掉家中的洗衣機，但對於乾衣機是否要另外購買，他則表示，自己去過電器專賣店了解一趟後，「想說趁打折趕快買，像這樣大容量的洗脫烘，衣服有機會不用分批洗，只要丟進去就好，也不怕忘記曬，而且5萬多（台幣，下同）就可以買到日本製」。

至於同樣也是洗脫烘洗衣機的堆疊式機型，他發現體積、容量雖然偏小，但擺在家中卻相對不佔空間，只要房子高度足夠便可考慮。而在功用方面，該名網民則認為，這種堆疊式機型最大的優點，就是遇上洗滌的衣服量較多時，還能利用上下兩層的機器，將衣服分為清洗和烘乾的各別功用，「也是另一種節省時間，只是哪天忘了移就好笑了。」

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貼文曝光後，隨即引起熱議，不少人認為滾筒式在維護與保養方面非常麻煩，不但常出現發霉，或飄出難聞異味等情形，還容易有衣物烘不乾的情況：

・「我就是滾筒轉直立的，再配一台烘衣機，滾筒缺點真的多，發霉難拆洗等等」

・「滾筒不建議日系的，特別是洗烘脫，烘不乾是常態」

・「洗脫烘的無法把衣服烘到真全乾」

．「堆疊式的1票，洗完搬去乾衣機只是習慣問題，邊洗邊乾才有效率，L牌那台配色有質感」

・「我的透天夠大，洗衣乾衣不分開會太可惜，原本是買下方19公斤洗衣機，搭配旁邊那台9公斤免曬衣，後來出了16公斤的免曬衣，立馬再去買一台疊上去。只能說好用，連冬被厚被單整套進去烘，都蓬鬆全乾的拿出來直接用」

・「如果你不會忘記把濕衣服移到乾衣機的話，那當然還是分開來效率更好，尤其是換季，一次要洗很多批的時候」

・「單純是受不了之前滾筒不斷發霉與惡臭，維護實在太麻煩所以又換回直立式，堆疊的省空間美觀，當然可以考慮裝」



不過，有其他網民則認為，一切考量取決自家的洗衣量，以及衣物的材質性，且須留意上下兩機，避免同時使用，除了耗電量較大之外，還可能導致跳電，甚至發生走火意外：

・「洗脫烘上下同時使用，要小心耗電量，電量過大有可能造成跳電，或者甚至是走火」

・「衣服多，還是買19kg不會後悔，13kg比較小，得要分批洗多次，這樣反而麻煩」

・「我建議樓主你買台你覺得OK、看得順眼、沒有太多花俏功能的直立式洗衣機就好了，然後6～7年就換一台新的直立式洗衣機，這種與全家人衛生息息相關的家電，不建議使用太久」

・「朋友滾筒壞了改媽媽樂直立再加烘衣機，他說：電器行說這樣是最強的」

・「看你的需求，洗脫烘方便速度慢。洗烘分開比較麻煩，但是速度快」

・「看一下家裏衣服材質，像我家夏天衣物大部分都是排汗機能布料，不能烘，乾脆晾一晾省電省錢」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗衣機該買「洗脫烘一體」還是分開？過來人分析優缺點秒選這款：效率最好】