個人衛生｜「3秒定律」屬謠言！食物如跌落地　即或沾染這些細菌…

食物掉到地上只要在三秒內撿起來吃，就不會沾染細菌，也不會吃壞肚子嗎？台灣衛生福利部（衛福部）曾在Facebook發文破除市民對「三秒定律」的迷思，強調不論食物掉到地上幾秒，都一定會附着細菌，千萬不能吃下肚。



「3秒定律」是假的！衛福部：掉到地上後，千萬不能吃

衛福部在Facebook 專頁發文表示，許多人認為「食物掉地上，三秒內還能吃啦！快撿起來吃！」，但事實上，食物一旦落地，無論幾秒，馬上就會有細菌附着，若不慎吃到病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等病原菌，還可能引發食物中毒，因而出現腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀。衛福部也建議，食物從地上撿起後，一定要確實清洗或烹調過再食用，避免病從口入。

相關文章：食安中心指發霉蘋果含棒曲霉素 瘀咗定發霉？營養師教媽媽咁分辨

+ 4

衛福部進一步說明，國外有研究指出，食物落地後沾染細菌的程度與食物的類型有關，像是表面較濕黏的食物，沾染到細菌的程度比乾性食物大，此外，地面的材質、氣候條件、環境的溫度與濕度等，皆會影響細菌沾染到食物的程度。

這篇闢謠發文一出，網友也紛紛留言表示：

．「甚麼！！真是太打擊我這個三秒定律的信徒了」

．「沒有三秒定律了，哭哭」

．「我們的三秒定律被瓦解了」



也有網友直言無法接受三秒定律：

．「用顯微鏡看看，掉過地上食物沾染了甚麼，就噁到不敢吃」

．「我無法理解有人相信掉地三秒還能吃這件事……」



【延伸閱讀，更多小孩飲食及衛生知識】

隔夜蛋唔食得？朝早唔好空肚食蛋？營養師拆解小朋友食蛋迷思

+ 21

見字飲水｜ 直接飲樽裝水細菌激增400倍？ 4種水不宜飲用你要知

+ 13

1歲孩童因一個壞習慣感染超級細菌？ 一天間拇指長出恐怖膿皰…

+ 9

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：食物落地「3秒撿起」還能吃？衛福部1張圖破解萬年迷思，吃下肚恐有嚴重後果】