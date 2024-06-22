婚姻｜老公買春解決需要！人妻忐忑 網民了解始末全線斥她不抵幫
撰文：聯合新聞網
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要維持婚姻，性生活是不可缺少的一環。一名女網民分享，自己跟老公性慾都很強，但生完第一胎後，因身材走樣導致性慾降低，跟老公的爭執也越來越多，甚至開嗆「你去找別人，我不會生氣」，結果近日意外發現老公真的去買春，讓她內心五味雜陳。貼文一出後，引起廣大網民熱議。
這名女網民在Dcard以「自己叫老公去外面約，但他真的去了我又不開心…」為題，指出因產後身材走樣，性慾大減，偏好自己DIY，也不想幫老公解決性需求，時常發生不少爭執。有次吵架開嗆「你去找別人，我不會生氣，反正不要煩我都好」，老公也不甘示弱回嗆「好，以後我都不會找妳要了」。
這名女網民進一步說明，近期發現老公在家的時間越來越少，看了對方Google地圖時間軸，驚訝發現他真的跑去買春，內心五味雜陳，也相當苦惱：「不知道該怎麼開口問他，還是要繼續假裝不知道這件事？」
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貼文一出後，多數網民都傻眼，紛紛表示：
．「要問甚麼？不就是妳叫他去的，他真的去了妳又不爽，真難搞」
．「妳多次叫他去外面找，他也跟妳確認很多次，他能忍那麼久才去已經很厲害了，妳真的蠻自私的，不是要妳100%配合他，妳既不願意改變，連提出的方案也是吃定他不敢去」
．「光爭吵說這種話，我看妳先生的心已經涼一半了」
．「妳真的有站在丈夫的立場想過嗎⋯」
．「就讓他去找吧，反正是妳自己跟他說的，妳也不給他碰，就這樣相安無事」
．「自己叫人家去找，真的找了妳又不開心，妳到底想怎樣？」
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