婚姻｜老婆生活勁自律！老公起初沾沾感幸福　現在卻擔憂「一事」

一般人都希望自己可以保持自律，但是自律過頭，也是會讓人害怕。



有一名男網民表示，老婆從學生時期各方面就很好，結婚後住在一起也是相當完美無瑕，甚至都不依靠他，讓他一度懷疑自己「存在的用處」，但文章一出反而被網民打臉，「我覺得你就是在炫耀」。

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男子在Dcard以「老婆太自律覺得害怕」為題發文，他表示自己今年28歲，和老婆高中16歲時就交往，23歲一起買房登記，老婆學生時期的成績、人緣、脾氣就都一直很好 ，在他眼中就是完美無瑕的氣質美女。

老婆目前是居家工作者，所以家事基本上都由她一手包辦，她晚上12點前睡覺、7點起來做瑜伽、8點料理早餐、9點打開電腦上班，不煙不酒，每天就是工作、健身、做菜，一個月才跟姊妹聚一天，平常都吃健康餐，只有假日會吃高熱量食物，多年過去，這種生活沒有改變過。

事主表示，起初自己非常享受這種在家可以無限打電動，甚麼都不用做的生活，但是時間久了卻開始懷疑，老婆甚麼都不需要，自己可以過得很好，也從來沒有訴苦、發脾氣過，都帶來正能量，反觀自己，常和她抱怨工作上的鳥事。

事主開始懷疑自己的用處何在，以前都覺得這樣是自己的理想對象，但現在卻開始懷疑自己是不是太過自私，「她真的幸福嗎，還是這種程度的要求自己是一種病？」，害怕她只是不會喊辛苦喊累。

此文一出馬上引起網友留言，不少人勸事主不用擔心：

・「要是演電影的話你老婆可能是間諜，需要身分掩護而已」

・「我覺得你就是在炫耀啊，可惜我沒證據」

・「或許這種自律就是她的快樂，天下本無事，庸人自擾之」

・「你是不是太無聊才會有這種煩惱？」

・「這種自律或許是她的快樂來源，我現在也走很自律生活，平淡一點也不錯」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】