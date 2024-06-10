沙門氏菌｜前天才診為腸胃炎！媽媽質疑醫生診斷　被回敬一番話

撰文：中天新聞網
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台灣人愛吃火鍋，即便是夏天吹著冷氣也要來上熱熱一鍋，不過台灣兒科醫生王韋力近日就分享案例，提醒民眾「要避免不熟的蛋奶肉製品」，表示每年夏天除了除了常見的病毒性腸胃炎，也會有可怕的沙門氏菌，尤其是愛吃火鍋的人更要注意兩件事。

台灣兒科醫生王韋力日前在Facebook專頁「威力醫師的育兒週記-王韋力」分享一個案例，一位媽媽帶兒子來看診，透露前天急診時醫師判斷是一般腸胃炎，不料再次就醫卻被告知兒子可能要住院，讓這位媽媽相當訝異。

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王韋力醫師表示，當時小孩只有一點點不舒服、剛開始燒、輕微嘔吐腹瀉，醫師診斷一般腸胃炎很合理，不過這兩天持續發燒、整天腹痛，拉完也沒有比較舒服，因此他研判，這個病程看起來不像是一般的病毒性腸胃炎，且小孩明顯活動力不佳，可能是細菌性腸胃炎，比如「沙門氏菌感染」。

王韋力醫師更直言，「不要再去網路搜尋了，上面會跟妳說感染沙門氏菌的大便會有腥臭味會有血便，難道妳要等看到大便都是血才要去嗎？」所幸這位媽媽聽完醫師建議，帶小孩回急診抽血，結果發炎指數170，住院治療確定是沙門氏菌感染。

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王韋力醫師也提醒，每年夏天除了除了常見的病毒性腸胃炎，也會有可怕的沙門氏菌，5歲以下幼兒更容易併發菌血症，一定要小心，飲食上最要注意避免不熟的蛋奶肉製品，加上台灣人愛吃火鍋，更得小心兩件事，「很多人沙茶醬喜歡加一顆生蛋，那真的很可怕」、「肉類一定要煮熟，不要只是刷一秒，很多號稱幾A的肉品，真的沒有你想像中的安全」。

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