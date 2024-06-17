坐月子｜遵守四不三多原則 助媽媽恢復最佳狀態 附寧心安神茶飲

經歷了漫長的備孕期、懷孕期，順利產下愛子愛女，終於到達最後階段 — 坐月子。為什麼坐月子很重要? 因為媽媽們在生產的過程中會耗傷氣血，造成不同程度的虛損，產後婦人屬於多虛多瘀的生理特性，而這些「虛、瘀」正是造成身體各種不適的源頭。若不妥善處理，日後或會容易出現反覆腰背酸痛、頭暈頭痛、疲乏、月經不調等慢性疾病，嚴重者更可引致繼發性不孕的情況。因此媽媽們應該把月子坐好坐滿，為身體帶來一次大改造。

本文作者：博愛醫院 黃凱雯中醫師



甚麼情況需要坐月子呢？

有些人會以為只有生產後的女士才需要坐月子，然而，流產後的女士更需要進行調養。在《濟陰綱目》中提到：「小產不可輕視，將養十倍於正產可也。」指出小產比大產更重要。特別是需要透過刮宮術進行人工流產的女士，因為手術過程必然會對子宮內膜造成損傷。因此需要通過中藥調和氣血，並且祛舊立新，幫助女士們恢復最好狀態。否則可引致虛勞、不孕、月經不調，腰痛等問題。所以，無論是大產還是小產，同樣需要坐月子。

女士們除了服用中藥調理之外，日常飲食作息同樣不可馬虎了事，一同了解坐月子時的飲食、生活作息宜忌吧！

坐好月子 建議遵從四不三多原則

1.不吹風、不遇寒

中國傳統習俗中，生產後都不能洗頭或洗澡，認為不遵從就會得到「月內風」——即指坐月期間感受風寒而留下的後遺症。事實上，新產後女士們氣血虧虛，脈絡空虛，體表衛氣不足以抵抗風寒之邪，容易導致頭痛、腹痛、腰背痠痛、關節疼痛等，因此確實需要「避風寒」。不論任何季節，均需穿著足夠衣物，不可直接吹風。為保持清潔，坐月期間是可以洗澡和洗頭的，只是過程需要更嚴謹，例如浴室門窗要關好、用溫水洗澡，洗澡完畢即要擦乾身體、穿好衣服再離開浴室，並且盡快把頭髮吹乾。因洗澡後皮膚毛孔擴張，故容易受風寒侵襲。

建議自然產者可於產後第二天以熱水擦澡，待會陰傷口癒合良好後才可淋浴。剖腹產者產後第二天可以熱水擦澡，但需注意傷口需保持乾爽，待腹部傷口完全癒合再使用淋浴。

2.不嘴饞

懷胎十月，相信媽媽們在孕期中忍口甚久，但鼓勵大家堅持多一段時間，避免進食寒涼生冷（如西瓜、水梨、番茄等）、辛辣煎炸食物，以防造成傷口發炎和影響身體的陰陽平衡。另外亦需戒酒精、含咖啡因的飲品，以免影響乳汁的成分。

3.不過早恢復性生活

大部分夫婦為了保護胎兒，避免動了胎氣，都會選擇在懷孕期間減少性生活。當順利產子後，必然會希望儘快重拾性生活。然而，建議產後不要過早有性生活，自然產者建議在產後二個月後恢復，剖腹產者建議在產後三個月後才恢復。短期內雖然傷口看似已癒合，但深層肌肉仍然在修復當中，而且剖腹產的創面較大，完全癒合所需的時間會更長。至於因小產而需坐月的女士則建議先休養，後備孕，待流產後三個月經週期後才再受孕，給予子宮有充足的時間修復和重整。

4.不隱藏

孕育生命從來都不容易，必然有不少需要操心的地方。對於一些新手媽媽來說，或許會比較焦慮，照顧新生兒時難免會遇到挫折。這些時候媽媽們務要尋求協助，將自己的需求和感受分享給伴侶、家人、朋友知道，有助舒緩壓力，從身心靈上得到支持，以避免產後憂鬱、失眠、過勞等情況出現。

而作為媽媽後援的你，要多觀察她們的情緒變化和精神狀態，盡量配合她們的合理需要，幫助媽媽們良好恢復和充分休息。若媽媽出現憂鬱症情況，不要認為是不好的事，亦不要責怪對方，因她們一時未能適應產後生活的變化是可理解的，加上賀爾蒙變化的影響，會容易導致情緒波動，必要時請尋求輔導員或心理協助。

5.多均衡飲食

很多人都愛問及產後應該如何進補。除了服用中藥調理身體的虛損之外，食療上應以均衡飲食為原則，不偏食，多攝取營養價值高的食物，例如進食含有鐵質食物，適量蛋白質等（可選取雞蛋，每天上限為2隻，以免增加腸胃負擔，影響消化)。水果方面，可取性溫，具補血作用的水果，如櫻桃、龍眼、葡萄等。

另外可根據季節選取不同的肉類進補：冬季取羊肉，夏季取魚肉、豬肉，春秋季取魚肉、豬肉、雞肉。另外可適量飲用紅糖水，不僅可補血，補充足夠水分定時排尿，能避免尿滯留的情況。

溫馨提示：產後首三天身體較虛弱，建議不宜過補，可選用較容易消化的食物，如稀飯、蛋花湯等，以少食多餐的形式進食，每餐不宜過飽。

6.多動

多動並不是指要不斷勞累做事，過度勞動會消耗過多能量，加重身體的虛損程度。多動是指多運動、訓練身體的肌肉，特別是腹部、會陰部和胸部的肌肉。中醫一直提倡要勞逸結合，適度的休息與運動爲之重要。若坐月期間缺乏運動，會導致腹直肌、骨盤底肌等肌群鬆弛，可引致便秘、腰痠背痛、中央肥胖等問題。

從中醫經絡角度，腹部匯聚了多條經脈，而會陰連繫任督二脈。通過腹式呼吸訓練腹部、會陰部可促進經絡氣血運行，同時可有助順產女士會陰部的傷口癒合。由於胃經循行於乳房，肝經循行於乳頭，因此訓練和按摩胸部肌肉可促進胃經、肝經氣血運行，同時防止乳房下垂、預防乳腺炎、乳腺阻塞的發生。建議產後初期每日15分鐘，待身體狀況逐漸恢復再增加強和頻率。切記凡事要量力而為，不要超過自己能力範圍。

7.多放手

養育兒女絕不是一個人的事情，因此建議媽媽們要學習放手，不要獨自一人承擔。必要時尋找強大後援，包括伴侶、家人、或聘請陪月、工人姐姐等共同分擔日常工作，好讓自己能好好休息和減少心理壓力。特別是初產後，要多臥床休息，勞動工作還是交留旁人協助，切忌提重物、彎腰、時刻抱寶寶等。以免過度操勞，影響傷口癒合，和勞損常用部位的肌腱，譬如腰痠痛、媽媽手、子宮脫垂等情況發生。

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