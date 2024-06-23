10個月大兒子已懂做家務！媽媽沒強逼　「這樣相處」讓他學習自立

美國有一個10個月大的小嬰兒已經開始動手做家事了，根據媽媽說法，寶寶樂此不疲。哈佛大學一項進行多年的追蹤研究發現，年輕時會做家事的人，未來生活中會更幸福，並更可能取得工作上的成功。



這位媽媽說兒子把做家事和與遊戲結合在一起，感到很開心，而這歸功於讓她一直讓兒子觀看她做家事。（Instagram截圖 / @schoolpsychmom）

孩子幾歲可以開始學習做家事？美國有一個10個月大的小嬰兒，已經開始動手做了，據媽媽說法，寶寶真的樂此不疲。

關於讓孩子做家事，你是哪一派家長？認為孩子就好好學習，家事就大人來做就好？還是覺得得從小訓練他們會做家事？那，又從幾歲開始呢？

做家事的10個月大寶寶

美國一位媽媽在Tiktok發布影片，影片中是她10個月大的兒子正在做家事，包括洗米、洗碗、洗衣服、整理書籍。媽媽說兒子把做家事和與遊戲結合在一起，感到很開心，而這歸功於讓她一直讓兒子觀看她做家事。即使這麼小的孩子需要更長的時間來完成家事，或其實越幫越忙，都可以讓他慢慢練習。

這位小朋友很喜歡做家務吧！（按圖了解）



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媽媽說明她拍攝影片是為了讓大家理解：即使是小嬰兒，也有能力參與日常活動。

做家事的孩子長大較幸福

哈佛大學一項進行多年的追蹤研究發現，年輕時會做家事的人，未來生活中會更幸福，並更可能取得工作上的成功。研究人員一直在追蹤一群男性——其中三分之一是哈佛大學畢業生，三分之二來自波士頓市中心。他們想了解童年的哪些面向可以預測成年後的健康和成功。

在對受試者的家庭進行評估時，研究人員觀察了孩子們是否定期參與家務。做家事會給孩子一種身為家庭一份子的自覺，明白自己該為家庭做出貢獻，他也有維繫一個家庭的責任。

這會讓孩子了解應該關心他人，不該只關注自己，避免孩子成長過程中養成以「自我為中心」的心態。一個以「自我為中心」的人通常是不快樂的。

所以，為了孩子好，請從小讓他參與家務吧！先從超級簡單的任務開始！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：10個月大嬰兒做家事！哈佛研究，會做家事的孩子未來生活較幸福、工作表現較好】