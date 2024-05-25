拼孩子成績還是拼家長有多「怪獸」？她年薪百薪卻仍有很深挫敗感

2020年10月，《上岸：一個海淀媽媽的重點學校闖關記》出版，再次掀起中產階級對教育投入的討論熱潮。



．小孩一年補習班，夠買10個愛馬仕；

．養孩子就像開公司，當媽就是當孩子的CEO；

．孩子娃上小學四年級是個坎



很多職場精英女性在這個節點紛紛回歸家庭，《上岸》——考進重點學校的過程已經是團隊作戰，

要有個教練，有個營養師，有個規劃師，人家都是一家人出來競爭的，你讓小孩兒孤零零一個人，你怎麼搞得定別人？」 《上岸》作者安柏

以《上岸》一書作者安柏為代表的一眾新中產父母，普遍高知、高收入，年入百萬、資產水平超千萬，卻在子女教育上體會到強烈的挫敗感。

我們採訪了安柏和其他三位新中產媽媽，她們分別來自北京、杭州、深圳，親身經歷了深度內卷下的教育困境。

撰文：譚伊白@一條 責編：石鳴@一條



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人生何處是岸？競爭恐怕是永無止境的。

家長佛系不在乎，只因未到小升初

北京媽媽安柏4年前成了全職家庭主婦，專門「雞娃」——督促娃學習、給娃打雞血。辭職前她是一家世界500強外企的項目經理，對兒子花生一直奉行佛系放養的「快樂教育」：花生的學校每天下午3點鐘放學，作業1小時內就能做完，考試不講排名。直到花生上了小學四年級，有一天放學回家，說：「媽，我想進海淀六小強。」

安柏一愣，甚麼是海淀六小強？她一查資料，原來指的是北京市海淀區最好的六所公立中學——人大附中、北大附中、清華附中、101中學、十一學校和首師大附中。海淀區承包了全北京50%以上的清華北大錄取名額，而這六所學校又承包了海淀區90%以上的清北錄取名額。

佛系育兒在小學三四年級這個坎兒上面臨前所未有的挑戰，是所有媽媽的必經之路。一、二年級，內地教育部門明令不許考試。三年級之後，試卷上有了明碼實價的成績。家長們驚覺，小升初迫在眉睫。

安柏算了算，每年海淀區小升初的學生大約2萬人，能進六小強的概率，「比中500萬彩票的概率高一點」。

2020年中考，北京市的滿分是580分，「六小強的錄取線是多少你知道嗎？560。」安柏說，「等於7門課你一共只能丟20分，作文總拿不到滿分吧，那其他學科撐死了只能扣一兩分。」

經過安柏的研究，能進海淀六小強的小孩，典型培養路徑是這樣的：

1歲：一開口說話，就開始中英雙語教學；

3歲：能自己看英文繪本，背100首古詩；

4歲：開始學樂理、鋼琴、畫畫；

5歲：奧數學習、思維訓練，能做兩位數加減法；

6歲：上區裏最好的小學，奧數進入創新班，女孩學第二樂器，男孩練一項球類運動；

7歲：鋼琴過8級，英語過KET；

8歲：看完《西遊記》和《論語》原著，繪畫拿全國獎

9歲：鋼琴過10級，第二樂器過7級，古詩詞和古文背誦到初三水平，球類運動進入區隊或者拿到市級比賽名次；

10歲：奧數比賽一等獎，英語拿到PET證書



為了衝刺海淀六小強，花生兩年時間上了3種奧數班，拿了一個奧數二等獎。輔導老師卻善意地提醒安柏：二等獎等於沒有獎。

布丁媽媽在杭州，兒子布丁幼升小的時候她就開始「未雨綢繆」，打算先送孩子去上一個知名補習班。和老師面談時，她才得知如今幼升小的競爭激烈到了甚麼程度：去年有一個孩子，沒上小學前已經認識了1500個字，會100以內所有兩位數加減法，拍球能連續拍20下，跳繩一分鐘90個，結果初試就被刷下來了。

聽說上海的幼升小比杭州還要難，布丁媽媽潛伏進了一個上海幼升小家長群。結果一進群，就看到一道幼升小的測試題：

上海最低温度-2攝氏度，最高温度13攝氏度，那麼温差是多少？

「負數是小學就學的嗎？我好像沒印象啊。」布丁媽媽疑惑。

按照中國教育部的教學大綱，負數其實是初一才學的概念。布丁媽媽做了一番調查後發現，上海優質小學幼升小，一般的默認值是，孩子的學業水平要達到小學三年級。

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另一位也在杭州的點點媽媽，是外企高管。她的女兒點點是圈內有名的「牛蛙」。點點兩歲就開始接觸英語，上的是杭州最好的專業示範幼兒園，四歲學鋼琴，幼兒園中班開始學圍棋，還有中國舞、芭蕾、合唱、畫畫......

點點每天早上七點多起牀，晚上十點才睡覺。她今年剛上小學一年級，對未來已經有了明確目標：「我要考清華北大。」

為此，她先考上了著名培訓機構學而思辦的創新班，而且是語數外三科都考上了。這是一個什麼概念？「在我們凡人眼裏，這就像一個人集齊了6顆無限寶石，超越學霸，成為了滅霸。」安柏解釋。

在媽媽圈裏，牛蛙是讓眾人仰慕的存在。進而還引申為「人工牛蛙」、「天然牛蛙」，以區分小孩先天優勢和後天培育的佔比程度。與牛蛙相對的是「普娃」，還有一部分過早受到現實打擊、或者過分謙虛的家長會毫不嘴軟地把孩子稱為「渣娃」。

媽媽們可能在微信上從未謀面，但只憑「大家都有娃」這一個共同點，可以馬上聊得熱火朝天，一個小時消息多達200條：「還是要向你家牛蛙學習」「雞娃得適度」……

每一個牛蛙背後， 都有一個熱愛學習的中年人

嘟嘟媽媽在深圳，兒子上的是福田區一所重點小學的重點班。她謙虛地說，自己的娃只是個天資一般的「普娃」，平時以放養為主：上的幼兒園講究愛和自由，「從來不教」任何學科知識，上小學前從來沒有教過嘟嘟認字，「真正的零基礎入學」。

但是，嘟嘟媽媽自己一點兒也沒閒着。她任職於深圳一家500強股份制銀行，孩子4個月時，她就開始陪伴他做親子閲讀，花很多時間幫孩子挑選「哪些書是精神世界的薯條，哪些是高能量的牛排」。她把自己親子閲讀的內容上傳到喜馬拉雅平台，做了一個電台，迄今已有2萬多粉絲。

業餘時間，她一直在參加親子時間管理課，學完之後申請做了助教。打開嘟嘟媽媽的朋友圈，能看到她每天堅持一則《早安分享》，講的基本都是育兒心得。她還開了一個親子方面的微信公眾號，目前為止寫了200多篇原創文章。

安柏發現，自從兒子花生小升初後，她身邊的的全職媽媽越來越多。花生三年級前，班上只有寥寥幾個全職媽媽，到了準備小升初，一下子增加到十來個。安柏自己的一個同事，也是在孩子小學四年級時辭職，從職場精英變成家庭主婦，最後把娃「雞」進了西城區「四大金剛」的中學之一。

「別人說，放着500強企業的經理不做，去當全職媽媽，你傻呀。但實際上，辭職之後才發現，要學的東西學不完，上班的日子才是當一天和尚撞一天鐘，與時代慢慢脱節。做全職媽媽這兩年，我人生進步最快。」

辭職後，安柏每天早上六點起牀，送完孩子上學後，回家查資料、做研究、寫公眾號文章。她關注了20個小升初公號、論壇，加過12個課程群、7個家長群，考察過坑班，研究過PET和FCE（劍橋英語等級考試的分級）。

她在外企工作多年，英語專業八級水平，發現小升初的英文閲讀理解題竟然搞不定，於是花了2000元報名了雅思考試，再花5000元報了雅思7分網課。進考場時，她是年紀最大的那一個。

搞定英語後，她覺得數學也要精進一下，於是又和花生一起上數學網課。有一次，她和一個西城媽媽一起吃午飯，這個媽媽說，網課都是自己先上一遍，省得女兒浪費時間，女兒沒做過的題，她自己先做一遍，消化透了再講給她聽。

安柏老公每次出差都帶一本書，《怎樣解題——數學思維的新方法》。這本書看完後，又換一本書帶着，是數學培優練習冊。老公是理工男，把題先做一遍，「輔導小孩有針對性」。

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布丁媽媽為了陪布丁練鋼琴，快40歲的人了，零基礎開始學樂理，上課時跟在後面做筆記。「她學了三年，我也學了三年。我五線譜完全不懂的人，一個一個音符跟着看，知道他彈到哪裏了，他彈錯了音，也能聽出來。有時候我們開玩笑說，現在自己的水平，出去當鋼琴陪練完全沒有問題。」

知名博主和菜頭講過一個勵志故事。為了輔導孩子，媽媽陪孩子學鋼琴，孩子怎麼也學不會，媽媽在旁邊默默學會了，還考上了國外的音樂學院，拿到全額獎學金。最後，媽媽坐上飛機去追求自己早年的音樂夢想，再也沒有回來。

安柏在《上岸》一書裏講了另外一個故事：一家知名獨角獸公司的創業團隊裏，有一個劍橋大學畢業的中國學生。他之所以能讀劍橋，是因為當英語老師的媽媽考取了英國外交部的全球獎學金，帶他去了英國接受教育。後來為了兒子能繼續留在英國讀書，這位媽媽讀完碩士又讀博士，終於兒子考取了劍橋。

安柏感嘆，拼孩子拼到底，其實還是在拼爹拼媽。

「我建議每個家長，看到別人家孩子，先彆氣急敗壞地拿自己孩子和人家孩子比，而是先拿自己和別人比比，你就會變得心平氣和，沒有任何脾氣。」

新中產媽媽的階層焦慮

在中國，高水平「雞娃」折射的是一個階層的集體焦慮。

調查顯示，今天中國的「雞娃」主力軍是一群新中產階級父母。他們生活在一二線城市，普遍高知、高收入，家庭年收入在100萬以上，資產水平超1000萬，但很少過億。最大的擔心就是階層下滑，教育投入是他們保護自己階層地位最熟悉的路徑。

「如今的中年婦女，對名車、名錶、名牌包包都免疫了，唯一痴迷的名牌就是名校。」

安柏的觀察是：「這兩年，企業老闆對我說經濟不好，生意不好做，拉不到投資。投資人對我說經濟不好，沒好項目，投甚麼虧甚麼。而身邊做媽媽的，沒一個說經濟不好的，只會說：為甚麼我一個大師輔導班晚報了幾分鐘，名額就搶完了呢？」

點點媽媽一早就給孩子規劃好了一條「精英階層」的發展路徑。3歲前，點點上的是學費一年10萬的高端託班，「班主任都是老外」。幼兒園沒有隨便就近報，而是專門選擇了杭州「第一梯隊」的幼兒園，在這個梯隊裏的園「就那麼兩三個」，幼兒園離家的車程20分鐘，每天開車接送風雨無阻。

今年，杭州幼升小變成了統一搖號，打亂了點點家的發展計劃，但家裏還是想辦法讓孩子進了一所心儀的小學，「老師都是全杭州優質公辦學校挖過來的資深有經驗的」。點點上的學而思的高端課外班大班，全杭州只招30個人，每年選拔和淘汰兩次，「她從幼兒園大班到現在，一直保持在這個高端班裏面」。

嘟嘟媽媽奉行「精細化放養」策略。嘟嘟沒有經歷過幼升小，因為他還沒有出生，家裏就已經買好了幼升小的學區房。

後來為了小升初，又買了一套，學位比之前那套更好。「我們沒有把很多精力放在孩子的應試成績方面，而是對孩子的閲讀和運動能力比較關注。」

嘟嘟沒有上課外輔導班，但是嘟嘟媽媽送他去玩「邏輯狗」、上樂高課、下國際象棋。她盤點了一下，上小學之前，已經帶嘟嘟去過了全國28個省市旅遊，還有國外的一些城市。嘟嘟學了兩年游泳。按照很多人的想法，游泳這種特長就應該繼續發展下去，拿名次甚麼的，但是孩子說不學也就不學了，「當初本來就是為了鍛鍊身體」。

嘟嘟媽媽和老公都是畢業於江西本地一所大學，學歷並不算太出眾，「但我先生的同事很多是名校海歸，我所在的團隊，也有很多是清華北大畢業的。」在她心目中，嘟嘟應該和自己類似，是一個「late bloomer」（大器晚成的人），她不着急讓孩子「搶跑」，因為「晚一點才會開竅」。

布丁媽媽和老公結婚十年後一直沒想要小孩，直到36歲才當上高齡產婦。她從來沒想過布丁會成績不好——她家往上數三代，布丁的爺爺嫲嫲外公外婆上的都是985，她自己高考是浙江省文科前50名，老公是浙大的本科、研究生。「每個人其實都有一個底線，在我們家就是，娃肯定能上985。」

但是，與兒子「鬥智鬥勇」幾年後，布丁媽媽沒那麼自信了：「他到底能不能上一個好大學，我還真的要打一個問號。」

布丁最大的問題就是學習上沒有自覺性，全靠家長監督。「他其實挺乖的，讓他上課也配合。但你說他喜歡上這些課嗎？也不是。反正他從小到大也上習慣了。表面上他不會反抗，但是能偷懶的地方就偷。好比做作業做得很慢，你也不能說他甚麼。」

布丁媽媽只能動用盯人戰術，上周出了趟差，讓她自責壞了：「我就怕耽誤了布丁，我一走，他一個周末又耽誤了，他本來時間就很寶貴。」

孩子對於家長期望其考名校的掙扎

網路的普及加重了媽媽們的焦慮。安柏和嘟嘟媽媽討論到一個共同的觀察：微信使用的普及是在2014年左右。2014、2015年，也是父母開始焦慮並密集化育兒的一個起飛點。

安柏把兒子花生四年級之前的課外班狀態，比作一片「荒蕪的沙漠」。「那會兒沒有微信，沒有公眾號，沒有朋友圈，我們也不知道別人家孩子都在幹甚麼，所以也就心安理得，無知者無畏嘛。」

網路傳播了「牛蛙」的事蹟。「有一個小朋友，他媽媽是高中老師，她說她在小學一年級之前根本沒管過孩子學習，小學二年級的時候，孩子就自動可以閲讀原版英文書了。你相信嗎？」

嘟嘟媽媽坦承自己不相信，「聽一聽就算了」，「都已經違背自然規律了」。

但是「這個社會還有太多人相信這種事跡」，並以此為準去雞娃。嘟嘟媽媽去參加過一個親子時間管理的線下講座，同去的很多家長，小孩子其實還在上幼兒園，但家長已經開始給孩子做高考題了，說是陪玩的最高境界，「我被嚇傻了」。她和老公互相提醒，「現在的人都瘋了，我們要保持清醒。」

「其實小孩剛生下來，我們家長的想法都很樸實的，就想你開開心心、身體健康，再學一點我們小時候沒能力學的愛好特長，對吧？」布丁媽媽說。

「但問題在於，我和布丁爸爸的朋友圈都很接近，其他朋友的小孩也到六年級了，或者到中考了，你自己的小孩成績不好，好學校考不上了，不得不分流過去，這個時候家長自己和周圍人比較一下，其實也接受不了的。」

布丁媽媽大學學的是日語，和日本人做了很多年生意，她非常熟悉日本那種社會化的概念。「比如說女孩子上班要有一個LV包，我就有一個LV包，我喜不喜歡LV根本無所謂，甚麼款式我也不在乎。人家都要上好的學校，那我的兒子也得上好學校。」

特立獨行要付出更大的代價，她不能忍受那種壓力。「很多東西不是我們怎麼想就能怎麼做的，人得適應社會。大部分時候你其實是沒有選擇，我們也是在僅有的選擇裏，選擇了當時看上去最好的選項。」

人生沒有真正的上岸

安柏的兒子花生曾經為自己的出路愁苦。「他會回來跟我說，小朋友們都在聊誰誰又被清華附錄取了，被人大附錄取了，『他們都上岸了，我就怕我上不了岸』。」

為了小升初，她雞娃雞了一年多，發現「上岸」的希望越來越渺茫，但自己的兒子在這個過程中倒是變成熟了。

第一次參加六小強海選，作文題《我眼中的完美》，花生寫道，完美生活就是住大房子，有一份好工作，可以經常吃美食和出去旅行。那個時候，安柏帶花生出去玩，住瞭如家，他還會比較，自己住的酒店不好，小姨家住的酒店更好，自助餐也好吃。

一年多之後，她再帶着花生出門，訂酒店時她問兒子這次要不要定個好一點的酒店，「你看文華東方怎麼樣？」

沒想到，花生回答道：「如果是我自己花錢，可能不會選這麼貴的，會選個性價比高的。反正我們白天玩得這麼晚，酒店的設施我們也享受不了太多。不過，現在是媽媽你花錢，你想住甚麼我跟着你。」

安柏意識到，雞娃的價值或許並不在於上岸這唯一的結果。而是「當你做了這些努力後，無論結果是怎麼樣，你有沒有上岸，他的實力是不會憑空消失的。如果他在過程中養成了學習的習慣、碰到困難能去克服的心態，對整個人生就是有幫助的。」

布丁媽媽也認識到了所謂「上岸」的侷限。「其實這就是一個人為的遊戲，規則已經定得很死。你想要一個體面的大學文憑，可能就要犧牲掉小時候你的玩耍、你的時間，這個代價你願不願意付？」

「但小孩拿了文憑之後，將來你幸不幸福，那就是另外一回事情了。」

在國外，中產對教育的投入已經發展到了另一個階段。簡歷完美成績全A，也未必能被常青藤大學錄取。《上岸》一書裏，提到了最近美國華人圈熱議的一個案例：

GPA 4.0，全美AP學者獎，北美高中Quiz Bowl比賽冠軍隊主力，學鋼琴11年，作曲5年，國家級鋼琴比賽B組最高獎，10歲時出版兩本小說，當地電台主持人，上過當地報紙，累計300小時公益活動，跆拳道黑帶……

這麼閃亮的簡歷，結果報考全美排名前25的大學，通通被拒了。

「也許我們應該反思，把孩子變成流水線上精心打造出來的完美「產品』到底有沒有必要。」安柏總結道，「在名校面試官眼裏，一個完美的產品，可能比不上一個有瑕疵的活生生的人。」

同時，把學習變成一件痛苦的事情，是不是也在捨本逐末？布丁媽媽很懷念過去的時光，「我們那會讀書誰痛苦的？讀書不是一件很簡單的事嗎？但現在變了。」

有一天，布丁跟媽媽說，很羨慕他們這些大人，「像爸爸那樣，天天躺在梳化上刷手機，他說他的理想就是趕緊長大，也能躺在梳化上刷手機。」

嘟嘟媽媽不相信那些小孩說自己喜歡上培訓班的話。「嘟嘟跟我說，媽媽，那些孩子是騙你的，因為他根本就沒有真正地玩過，他都不知道玩有多好玩，他以為只有培訓班那種玩是玩。」

嘟嘟媽媽自己經常在小區裏組織小朋友們的活動，「因為我家孩子愛玩，我不組織就沒那麼多小孩跟他玩」。嘟嘟的同桌每天晚上11點睡覺，考試考99分，嘟嘟考不到那麼高，只有90分。「我說我們9點鐘睡覺，我們別要求太高了。」

「如果你就是一個普通人，你的人生目標就可以調整成做一個優秀的普通人，幹嘛一定要去拼那條，大家都去殺殺殺、片甲不留的路？而且就算你考上985，又能怎麼樣呢？現在很多優秀的公司，它不看學歷，它看中的是一個人有沒有自己的內在動能。」

嘟嘟媽媽認為，自己的娃可以是個普娃，但一定要有內驅力，「對自己有追求」，這樣 「就算他考不上重點，以後的人生也不會差。道路上稍微遇到點挫折，但總歸能找到自己人生的一個美好的方向，會為自己的夢想負責的。」

「畢竟人生何處是岸？在我看來好像是永無止境的。」

幾位《上岸》讀者媽媽的心聲：

@打敗晚睡晚起

我原來是最佛系的那種家長。開始焦慮和有了沒買學區房的愧疚，大概是從認識一個牛蛙家長開始。他兒子杭州top3之一的初中，各種奧賽全國拿獎拿手軟，每次見到我，總是對我循循善誘，並不是勸我一定要雞娃，但是奉勸我如果佛系，就做好佛繫到底的準備，否則，高年級開始才着急那就太晚了，一遍遍地，我終究是聽進去了一些。



@清水小亭

每個媽都是從「我娃是神童」到「不給娃個機會怎麼知道潛能」再到「這麼渣，算了」過來的。然後就從雞娃「立志上清北」轉為「考上高中就行」......大白本今天就刷了兩道題，我也很平靜地讓他去睡覺了......



@祺寶媽媽

我家定位黑龍江省的四線城市，教育落後，還好有了網絡，讓我知道了帝都的雞娃實情。大城市的孩子們身處資源豐富的學習環境中，仍然勤奮着，我兒小學一年級，面對着強大的全國同年級的孩子們，不雞娃哪能行？但孩子爸一副想當然的無所謂態度，眼界短小，為了孩子的未來，我勢必跟孩子爸鬥爭到底了。



@木南

我家娃叫樊想，不是非同凡響，就是普通的意思，她和名字一樣，就是個普通娃。在學校壘球隊一直是板凳隊員，班裏一堆考過KET、PET的，我們也考了沒考過。現在五年級，已經從倒數幾名趕到了中游。課外班都沒報，平時看看書、彈彈琴，不會因為考得差而過分傷心，也不會因為考得好而得意忘形。

即便將來她沒有考上大學，我們對她的愛也不會減少，她依舊是那個可以隨意做自己喜歡的事，熱愛學習、熱愛生活、平和淡定的孩子。



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