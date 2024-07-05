寶寶於商務機艙「喊足全程」！其他乘客眼神死　空姐嘆：運氣真差

出國搭機旅遊有餘裕的人們會選擇商務艙，以得到更好的休息空間。一名空服員在社群發文表示，日前有一位媽媽帶着嬰兒坐商務艙，或許那位母親能好好休息，但代價是「全商務艙其他乘客都被犧牲」；縱然沒有乘客發出抱怨，但「我有看到客人眼神裏的無奈」，她認為，大家都是花錢想得到休息，「結果運氣這麼差，有嬰兒同行」，真令人難過。貼文引發討論。



出國搭機旅遊有餘裕的人們會選擇商務艙，以得到更好的休息空間。（Canva）

空服員、部落客「龍母有犬子」在Threads上發文表示，最近看到一張家長帶而坐商務艙的照片，她一直在想商務艙講求隱私和個人化，很多機型兩座位間不互通，會比較難照顧嬰兒。她指出，曾在商務艙遇到一位帶着嬰兒的夫婦，爸爸應該是想讓媽媽好好休息，但「代價就是全商務艙其他乘客都被犧牲」，大部分的時間嬰兒都在哭叫，「只有30分鐘是睡着安靜的」。

空服員提到，當天有來台灣出差或返台旅客，雖然沒有人抱怨嬰兒哭鬧，「但是我有看到客人眼神裏的無奈，看到打電腦一半沒辦法繼續只好看着窗外，眼睛閉着休息突然被哭聲驚醒的徬徨」。她認為，「真的為他們感到難過，花了更多錢想要得到更好的休息空間，結果運氣這麼差，有嬰兒同行」。

有網民留言回應：

．「你怎麼不說你沒有錢自己包一台？航空公司沒限制嬰兒，你憑甚麼」

．「把嬰兒換成瘋狂咳嗽老人、狐臭味超重的人，甚至思覺失調自言自語的人都一樣啊，搭大眾運輸工具的人都是必須承受這些風險的」



另有網民留言表示：

．「有些人眼裏只看的到他自己想看的，我看到的是其他商務艙旅客得不到期待的寧靜…可能有些人只看得到錢」

．「不管坐哪個艙啦，去買降噪耳機，啊記得要耳罩式的，不要掉了又在哭爹喊娘，空服員很辛苦」



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