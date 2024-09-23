兒童下午茶｜「這時間」前吃完最好！推薦6款小食食完長高不長胖

我們都知道，小孩的成長睡眠與飲食影響重大！其中，隨着小孩長大，越來越多的小孩總是吵着要吃正餐外的點心！但是，不給小孩吃的話，父母會擔心是否孩子肚子餓，但是給小孩吃了，卻又害怕正餐吃不下。



以下的推薦小食能滿足「三高三低」的營養要求：（按圖了解）



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選對點心，小孩長高不長胖

真的是難為父母，到底該怎麼辦才好？台灣和馨民權兒童內分泌科陳奕成醫生就說，其實，只要選對點心，小孩還能長高不長胖呢！

首先，我們要知道，小朋友的生長過程是需要消耗相當多的能量，再加上不管是靜態的學習，或是動態的活動，孩子在學校的生活都是一個很耗能的行為。所以，成長中的孩子在下課回家說肚子餓、想吃點心，其實是生理需求，是很正常的，他們真的需要額外的食物，來補充在學校的消耗！

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選錯零食，帶來三高與三低

那為甚麼還會很多孩子因為點心吃太多，結果吃成小胖弟、小胖妹的呢？陳奕成醫生就說，「大部分的家長錯把『零食』、『垃圾食品』當成點心了，」與一般建議適合兒童選擇的點心相比，最大的差別是零食的營養成份偏低，同時大多有着「三高三低」的問題。

也就是油脂高、糖分高、鹽份高，鈣質低、維他命低與膳食纖維低。這樣誤食來，三高，容易導致兒童產生肥胖的問題；而三低，則會讓孩子的生長效率變差。甚至因為飽足感不夠，不小心就吃下過量零食。所以，小朋友並不是不能在正餐間吃點心，而是家長要用心選擇，適合孩子的點心。

六大健康點心推薦

1. 乳製品

最常推薦給家長的，當然就是成長好朋友－乳製品。尤其常常有家長表示小朋友肚子容量不夠，沒辦法一次喝一杯（240毫升）的鮮奶。這時候，就建議少量多餐的方式補充乳製品，比如一次喝150毫升，一天喝三次鮮奶（保久乳）。除了早晚各一杯以外，下午的點心時間也可以用乳製品來滿足需求。

2. 無糖豆漿

在台灣還是有超過半數的人，有嚴重程度不一的「乳糖不耐症」。對於這些小朋友，無糖豆漿就是很適合的替代選項。

3. 綜合堅果

綜合堅果含有大量的營養成分，包含維他命E、微量元素、不飽和脂肪酸等，同時也含有豐富的蛋白質成分。提醒一下，建議三歲以上的孩子再開始嘗試，避免嗆食危機。

4. 烤番薯

番薯帶皮吃，可以讓孩子攝取大量的膳食纖維、維他命及微量元素，現在有些便利商店幾乎也都隨時買得到，可以當成是點心選擇的備用選項！

5. 雞蛋

無論是水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋等，都是方便準備、方便取得的優質蛋白質來源，適合小朋友餐與餐之間的營養補充。

6. 全麥麵包

和奶油麵包、草莓麵包等有餡料的麵包相比，全麥麵粉做成的麵包或多士，膳食纖維、維他命B群、微量元素等營養素，都保留得比較完整，同時也含有較少的糖分以及油脂，可以避免增加兒童肥胖的風險。

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點心和正餐間，至少差兩小時

其實，認真選擇對孩子適合的點心，可以為孩子補充生長所需的各式營養素，對於某些瘦小或是胃口不佳的小朋友來說，可以說是另一個可以好好把握有效增加進食量的機會呢！

如果擔心影響到孩子正餐的食慾，就建議的間隔，比如預計五點吃晚餐，那就盡量三點前完成點心，就比較不會有太飽吃不下正餐的狀況。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：點心選得好，孩子長高不長胖！6個健康點心推薦，「這時間」前吃完最好】