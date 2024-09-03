開學｜7點出門口10點仍未瞓？孩子不肯早睡原因或令你慚愧又窩心

當就寢時間接近，父母總是急切的要求孩子停下手邊的事。孩子整天都在幼兒園、學校，或在保姆、祖父母或托嬰中心度過，他是這麼想的：「我好不容易回到爸媽身邊，可以短暫相處一些時間，但你們卻要我去睡覺？」這對孩子來說，無疑是一天中最難克服的分離。



睡眠和親子教育專家給出了解釋，孩子們如此努力抗拒就寢時間，絕非想讓父母難過，事實恰恰相反，其中有着深層原因。（Canva）

許多父母在一天的疲憊工作之後，回家想好好休息，卻經常因為孩子在該睡覺的時候不睡覺，感到筋疲力竭，親子間總要對峙許久，好脾氣都被磨光了。

你可曾想過，孩子不想睡覺的理由？睡眠和親子教育專家給出了解釋，孩子們如此努力抗拒就寢時間，絕非想讓父母難過，事實恰恰相反，其中有着深層原因。

美國睡眠和親子教育專家，也是三個孩子的媽媽Cayla說：「因為就寢時間是家長的需求，而正與孩子的需求有衝突。」談到就寢時間，父母和孩子的心態截然不同。

孩子想：這是我好不容易跟爸媽在一起的時間

當就寢時間接近，作為父母，我們總是急切的要求孩子停下手邊的事。而我們如此迫切的理由，就是希望可以擁有屬於自己的時間，不論是處理事情或是好好休息。但對孩子來說，就不是休息這麼簡單的事了。

孩子整天都在幼兒園、學校，或在保姆、祖父母或托嬰中心度過，他是這麼想的：「我好不容易回到爸媽身邊，可以短暫相處一些時間，但你們卻要我去睡覺？」這對孩子來說，無疑是一天中最難克服的分離。

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睡著了，會錯過重要的事情

孩子們對於就寢的感受，意味着孤立和FOMO（Fear of missing out，總覺得自己不在時可能發生非常有意義的事），在這段時間，不會與任何事物有任何聯繫，那像是父母把他推開，他必須使出渾身解數，讓父母和他們相處更久。

孩子不睡覺怎麼辦？

Cayla為孩子抗拒睡覺的父母提供了一些建議。首先，父母要非常有意識地考慮，如何與孩子度過一天中的最後幾個小時。應該盡量在睡前的幾個小時裏，增加與孩子的交流，不論是遊戲、閱讀、聊天。

其次，在就寢時間盡量保持冷靜和耐心。孩子們具有敏銳的洞察力，當你越有壓力、越焦慮、越緊張，他們就越會認為哪裏不對勁，就越想與你建立聯繫。

幼兒抗拒就寢的處理技巧

除了睡前好好陪伴孩子，和保持冷靜的態度之外，還有一些具體作法。

制定就寢程序

可以利用洗澡、刷牙、看書、把房間燈光調暗的設計固定流程，幫助您的孩子了解就寢時間。

避免使用3C設備

不要玩遊戲，或進行任何可能刺激大腦的活動。

建立安全舒適的環境

環境要保持通風，室內溫度於攝氏23～24度較為合適。避免穿過多、過熱。

其中，家長的心態最為重要，如果你常常因為孩子不睡覺，就和他發生衝突，你壓力大，他的壓力也大。如果怎麼做孩子就是不肯睡，就想辦法「接納」他不睡覺，思考若他不睡覺，可以運用這些時間做哪些事情。而你則可以「示範睡覺」，假裝你累了，你要休息。

當孩子在睡覺擁有與爸媽溫馨的相處時光，不覺得受到壓迫，一定要睡，又看到爸爸媽媽都睡了，或許他就會願意休息了。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子不肯睡覺，或許是因為好愛你！整天在幼兒園、學校，或在保姆、祖父母身邊度過，他想與你建立更深刻的相處時光】