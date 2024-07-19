枕頭每兩年便應更換！「這些款式」才可清洗　使用保護套可減過敏

與床墊一樣，枕頭沒有硬性規定的使用效期，因此對於何時更換枕頭，一般人多半視情況而定。但其實應該每兩年更換一次枕頭，特別是如果你患有哮喘，對塵蟎過敏，或有敏感性皮膚。



與床墊一樣，枕頭沒有硬性規定的使用效期，因此對於何時更換枕頭，一般人多半視情況而定。（Canva）

從衛生角度來看，你每天都會把臉和頭髮壓在枕頭上，所以枕頭往往比其他床上用品更需要替換。

根據美國哮喘和過敏基金會(AAFA) 介紹，枕頭很容易滋生塵蟎，其他潛在的過敏誘因，如寵物皮屑和黴菌，也可能被枕頭吸收，導致症狀加劇。如果你患有哮喘，枕頭中的過敏原會使症狀惡化。

枕頭還會積聚污垢、油脂和死皮細胞，這些都會刺激你的皮膚，即使你常常認真清洗枕頭套。枕頭套不能發揮完全的阻擋作用，因此枕頭中的髒東西仍然會造成麻煩。而發黃或污漬可能表示枕頭吸收了不少水分（來自汗水、口水、護膚或護髮產品，或帶着濕髮睡覺），也是需要更換的警示之一。

「每兩年」換枕頭有多重要？

很少人每兩年更換一次枕頭。你應該主要注意的是，隨着使用枕頭的時間越長，你的氣喘、過敏或頸部疼痛等問題，是否變得更嚴重。

盡可能保持枕頭清潔的辦法

有些枕頭標榜可以清洗，但大多數枕頭都不可清洗。合成填充羽絨枕頭和羽絨枕頭最適合機洗，因此，如果你有過敏或氣喘，可以清洗的枕頭該是你的首選。

記憶海綿和乳膠枕頭無法清洗，但它一樣容易受到塵蟎的侵害，因此定期清洗枕頭套仍然很重要。如果用水清洗記憶海綿枕頭，需要很長時間才能曬乾，可能面臨發霉的風險。乳膠枕頭，你可以進行吸塵，然後用濕布進行局部清潔。

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使用枕頭保護套

除了清潔之外，你可以使用枕頭保護套，以防止塵蟎和其他過敏原。

一個良好的枕頭應該具有足夠的支撐力，以下是購買枕頭之前需要考慮的主要事項。

購買枕頭：確保能好好支撐頭部和頸部

除了舒適之外，使用枕頭睡覺的主要原因是讓頭部和頸部與脊椎能獲得良好支撐。如果你有頸部疼痛的問題，這可能表明你的枕頭沒有發揮應有的作用，特別是枕頭已經使用多年，變得太低或沒有彈性。

你可以進行一項測試：以睡覺姿勢一樣背靠牆站立（側睡者以側身靠牆站立），然後將枕頭放在你的頭與牆壁之間，看看你是否站直了。如果你有一個好枕頭，你應該站直。

若發現枕頭已經失去支撐的作用，就快添購新的枕頭吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：多久更換一次枕頭？患有氣喘，對塵蟎過敏，或有敏感性皮膚者尤其要注意】