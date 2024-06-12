洗衫｜洗衣粉為何漸被淘汰？「一事實」令它不敵洗衣球、洗衣液

市面上的洗衣產品有很多，從洗衣球、洗衣液、再到洗衣粉等等，各品項琳瑯滿目，任君挑選。近日，就有網民分享，某天在和朋友聊天時發現朋友都用洗衣液、洗衣球洗衫，只有自己習慣用洗衣粉洗衫，不禁疑惑「各位現在都用甚麼東西洗衣服啊？」消息曝光後，引起網民的熱烈套討論。



一名網民在PTT以「比較少人在用洗衣粉了嗎？」為題發文表示，自己是習慣使用洗衣粉洗衫，會特別挑選無香料、無螢光劑的，認為清潔力比較好，對皮膚也比較沒負擔。

不過，某天在和朋友聊天時，卻發現大家都覺得用洗衣液比較方便，甚至有朋友推薦使用洗衣球，直接丟一顆下去就好，反觀自己還在使用洗衣粉，不禁疑惑「各位現在都用什麼東西洗衣服啊？眞的只有我還是洗衣粉派嗎？也會和我一樣在意香味或是成份嗎？」

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消息曝光後，就有網民說：

．「洗衣液比較好用」

．「我媽媽喜歡洗衣粉」

．「洗衣液方便好用啊」

．「偏好有過環保標章的洗衣液」

．「都有耶，家裏是洗衣液，男友用洗衣粉」



另外，貼文底下也有不少網民反應洗衣粉雖然便宜，但是結晶會殘留，導致洗衣機的壽命會變短：

．「洗衣粉最便宜阿，省錢只是比較難處理」

．「原本家裏用洗衣粉，至從洗衣壞了後，改洗衣液了」

．「洗衣粉的結晶會殘留，讓洗衣機壽命變短」

．「洗衣粉有時候會結塊」

．「洗衣粉放太多，會有溶不開卡在衣服上的問題」

．「洗衣粉容易讓地上到處都是，而且洗劑盒子會變得髒髒的」



事實上，專做洗衣機拆洗的TikTok用戶「跑跑拆洗人-阿民&阿飛」曾分享，洗衣粉用久會造成洗衣機零件損壞，排水系統也會被洗衣粉的殘渣堵住，雖然洗衣液與洗衣球也會有髒污堆積，但並不會像洗衣粉那樣呈現硬塊且嚴重。

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