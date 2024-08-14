教養｜先出後入禮儀不復存在？孩子搭𨋢不懂禮讓 家長竟冷眼旁觀
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
日常生活中總是有許多潛規則，簡單的事情，就能看出一個人是否含有基本的教養。近日，有網民在搭電梯時，遇到不懂禮讓的幼童，讓他直言：現在的品德教育是不是越來越低落了？
近日，一名網友inmee在PTT論壇（批踢踢實業坊）分享自己搭電梯的經歷，電梯門才剛開啟，一位看似小學的幼童便急着進電梯，見裏面的人尚未出來，又向後退了幾步，而幼童的母親則冷眼旁觀，並不打算管教自己的孩子，似乎只覺得小孩不受控制。讓他忍不住發文：「電梯要先讓裏面的人先出去這種基本常識，有些人都沒被教過嗎？現在的人品德教育是不是越來越低落了？」
此篇文章一出，引發鄉民大聲量討論，不少網民分享自己曾經遇過的經驗：
.「你仔細觀察的話，捷運上下車也是這樣」
.「捷運排手扶梯也常看到一些人邊低頭看手機邊插隊的」
.「我每次搭電梯都把這種白目頂到後退」
也有網民從教育的角度討論 :
.「外國是鼓勵守法守規矩，我們是幫犯法違規的人減輕負擔」
.「教科書越改越爛」
.「從小孩上幼兒園融入團體生活就要教跟人相處，這是最值得的投資，比學才藝和知識還值得」
甚至有人感嘆反諷：
「品德教育又不能賺更多錢，不如多算幾題數學」
有國外專家曾整理出8歲孩子應該要學會的基本禮儀，最常見的大致分為下列五種：
1. 在公共場合輕聲細語，注意音量
2. 順手幫身後的人開門、將門帶上
3. 上下車、電梯時遵循先下後上的原則
4. 時常將請、謝謝、不好意思掛在嘴邊
5. 咳嗽、打噴嚏時捂住口鼻，朝向無人的地方
保持基本的禮儀除了能讓周遭的人留下好印象，也能減少許多不必要的紛爭。
【延伸閱讀，更多缺德家長故事】
小孩突於超市嘔吐！家長喝罵完轉頭便走 遺下一地嘔吐物不顧而去
+8
「快給我滾！」奀皮兄弟無禮趕走食客 被拍片公審孩子媽媽也回應
+8
有其母必有其子！小學生狂摑副校長5巴 媽媽赴校竟再毆打班主任教養｜小孩喊路人「大胖子」 母親反應讓網友氣炸：失敗的教育教養｜兒子於超市搗蛋搞亂檔！店員提醒媽媽反被斥：想索賠償嗎？教養｜孩子做錯事更發脾氣？別跟他們原地爆炸 2招不用鬧更有效
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】