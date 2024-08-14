教養｜先出後入禮儀不復存在？孩子搭𨋢不懂禮讓　家長竟冷眼旁觀

日常生活中總是有許多潛規則，簡單的事情，就能看出一個人是否含有基本的教養。近日，有網民在搭電梯時，遇到不懂禮讓的幼童，讓他直言：現在的品德教育是不是越來越低落了？



日常生活中總是有許多潛規則，簡單的事情，就能看出一個人是否含有基本的教養。（Canva）

近日，一名網友inmee在PTT論壇（批踢踢實業坊）分享自己搭電梯的經歷，電梯門才剛開啟，一位看似小學的幼童便急着進電梯，見裏面的人尚未出來，又向後退了幾步，而幼童的母親則冷眼旁觀，並不打算管教自己的孩子，似乎只覺得小孩不受控制。讓他忍不住發文：「電梯要先讓裏面的人先出去這種基本常識，有些人都沒被教過嗎？現在的人品德教育是不是越來越低落了？」

此篇文章一出，引發鄉民大聲量討論，不少網民分享自己曾經遇過的經驗：

.「你仔細觀察的話，捷運上下車也是這樣」

.「捷運排手扶梯也常看到一些人邊低頭看手機邊插隊的」

.「我每次搭電梯都把這種白目頂到後退」



也有網民從教育的角度討論 :

.「外國是鼓勵守法守規矩，我們是幫犯法違規的人減輕負擔」

.「教科書越改越爛」

.「從小孩上幼兒園融入團體生活就要教跟人相處，這是最值得的投資，比學才藝和知識還值得」



甚至有人感嘆反諷：

「品德教育又不能賺更多錢，不如多算幾題數學」



有國外專家曾整理出8歲孩子應該要學會的基本禮儀，最常見的大致分為下列五種：

1. 在公共場合輕聲細語，注意音量

2. 順手幫身後的人開門、將門帶上

3. 上下車、電梯時遵循先下後上的原則

4. 時常將請、謝謝、不好意思掛在嘴邊

5. 咳嗽、打噴嚏時捂住口鼻，朝向無人的地方



保持基本的禮儀除了能讓周遭的人留下好印象，也能減少許多不必要的紛爭。

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