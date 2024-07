暑假好去處2024｜全港30+商場/充氣裝置/暑假活動(持續更新)

親子好去處|暑假好去處2024推介!暑假快到了,「01親子」為大家整合多個暑假必玩活動及商場活動,本文將會一一介紹!即睇暑假親子好去處必去活動、熱門商場打卡位的地點及活動日期!(本文將持續更新全港暑假好去處)



暑假好去處2024【1】香港島篇

暑假好去處2024【1.1】時代廣場「迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark」

迪士尼與彼思的重頭製作《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)闊別9年終於重磅回歸,為邀請所有粉絲共同感受大腦總部的全新情緒,除了5位於首集出現的腦朋友阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎外,隨着韋莉經歷成長階段,情緒變得更複雜,4位新情緒專員,包括阿焦(焦慮)、阿羨(羨慕)、阿厭(厭惡)和阿尷(尷尬)將首度登場!9位腦朋友共23個1:1人偶造型設計將遍佈活動現場,邀請你漫遊各個以不同情緒為主題的遊樂設施打卡位,以及深入大腦總部及首次曝光的腦朋友睡房重地,更可走進將於《玩轉腦朋友2》全新出現的「自我意識」區域!

時代廣場「迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark」

日期:2024年6月27日至9月1日

地點:銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭



暑假好去處2024【1.2】皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園

今個暑假,皇室堡將與風靡大小合金車迷的TOMICA攜手帶來一場速度與好玩兼備的夏日嘉年華!場內設有3大必影打卡位和2大刺激好玩的遊戲專區,讓各位車手盡情體驗TOMICA的魅力,留下難忘的夏日回憶!當中矚目之選為兩架2.5米長的TOMICA迪士尼花車系列,由米奇和毛毛造型花車領隊現身遊樂園,為遊樂園增添無比活力和歡樂!場內更設「TOMICA小車手駕駛學院」、「TOMICA遊樂園場景模型」及「TOMICA小車手體驗區」,小朋友可分別體驗於城市奔馳的快感和樂趣。

皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園

日期:2024年7月19日至9月1日

地點:皇室堡地下中庭



暑假好去處2024【1.3】海洋公園水上樂園「暑假狂熱 Party Time」

由 AEON 信用卡冠名贊助之海洋公園水上樂園 「暑假狂熱 Party Time」即將澎湃登場,水上樂園的全 sun 激鬥系列活動,等待探險家們盡情發揮競技精神,與家人朋友開 sun 鬥一番!與此同時,多項不能錯過的最 Sun 表演節目,讓夏日狂熱氣氛升過不停!

海洋公園水上樂園「暑假狂熱 Party Time」

日期:2024年7月6日至9月1日

地點:香港仔海洋徑33號



暑假好去處2024【2】九龍篇

暑假好去處2024【2.1】又一城《chiikawa x MINISO主題快閃香港首展》

風靡萬千日本少女少男、魅力席捲香港的日本人氣網上漫畫《這又小又可愛的傢伙(なんか小さくてかわいいやつ)》(簡稱《Chiikawa》)將聯乘全球IP聯名集合店MINISO首次登錄香港。主角 Chiikawa將於粉紅系期間限定店門口迎接大家到來,其好友Hachiware以及Usagi 亦會與大家見面!

《chiikawa x MINISO主題快閃香港首展》

日期: 2024年6月25日至2024年 7月11日

地點:又一城 LG2 層



暑假好去處2024【2.2】iSQUARE國際廣場與廣島縣觀光聯盟首度呈獻【iSQUARE x Hiroshima│Summer Fun廣島の魅力大發現】

今個夏天,不用訂機票都輕鬆感受到日本廣島旅遊氛圍!尖沙咀iSQUARE國際廣場聯同廣島縣觀光聯盟首度呈獻【iSQUARE x Hiroshima │ Summer Fun廣島の魅力大發現】,今次更是廣島夏日限定版觀光大使 — Lemon Chan小檸及其小夥伴們全球首次曝光,4位綫條圓渾豐腴的夏日觀光大使包括Lemon Chan(小檸)、Lemo Chan(小檬)兩兄妹、Tangerine Chan(廣橙) 及OysChan(牡蠣君),以陽光笑容、短小的身軀及靈活的身手遊走在iSQUARE國際廣場,為香港朋友介紹廣島全方位觀光魅力

【iSQUARE x Hiroshima│Summer Fun廣島の魅力大發現】

日期: 2024年7月12日至9月1日

地點:尖沙咀iSQUARE國際廣場



暑假好去處2024【2.3】MOKO新世紀廣場燃起全城熱血撐港隊

MOKO新世紀廣場將巴黎比賽場地內的熾熱氣氛「燃」續至千里之外的旺角,無間斷地於多個週末舉辦一系列精彩活動,將運動融合本土藝術讓全民多角度投身體育競賽的熱血和拼搏之餘,亦一同為運動員吶喊助威,築成強大應援後盾!

MOKO新世紀廣場燃起全城熱血撐港隊

日期: 2024年7月6日至8月下旬

地點:MOKO新世紀廣場 MTR層中庭



暑假好去處2024【2.4】荷里活廣場「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@ Plaza Hollywood」

家傳戶曉的英國兒童繪本《MR. MEN LITTLE MISS》,今個暑假將會遠道而來到荷里活廣場,首次與STAYFUN及商場攜手舉辦巨型充氣樂園「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@Plaza Hollywood」!由 7月19日至9月1日,明星廣場將化身為佔地約8,000呎的室內巨型充氣樂園,Mr. Men Little Miss 中的人氣角色如Mr. Happy、Little Miss Naughty、Mr. Bump、Little Miss Hug等,將穿梭於充氣樂園的各個角落,陪伴小朋友於暑假大玩特玩!

荷里活廣場「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@ Plaza Hollywood」

日期: 2024年7月19日至9月1日

地點:鑽石山荷里活廣場 1 樓明星廣場



暑假好去處2024【2.5】The ONE x 山下菓子PEANUTS™ 多巴胺夏日

美國《花生漫畫PEANUTS》多年來圈粉無數的人氣角色Snoopy 以及兄弟Olaf首次擔正做主角,即將進駐The ONE。5大夏日繽紛色系的打卡位猶如置身於迷人的沙灘,吹著清爽的海風,展開至Chill假期!日本以外亞洲首次曝光的逾2米高「Chill歎」Snoopy以及慵懶Olaf悠然自得地坐在沙灘享受熱帶風情,而Olaf旁邊更有一幅馬卡龍色療癒毛公仔打卡牆,放滿睡眼惺忪的Olaf,強烈的反差萌,超級狙擊少女心!

The ONE x 山下菓子PEANUTS™ 多巴胺夏日

日期: 2024年7月19日至9月1日

地點:The ONE UG2中庭



暑假好去處2024【3】新界篇

暑假好去處2024【3.1】MCP新都城中心及MOSTown 新港城中心 【Breaking New Ground突破恒常界限】

巴黎體壇盛事下月舉行,運動狂熱席捲全球,港隊穩執逾30張比賽入場券,氣勢如虹!為了帶領全城集氣齊撐港隊,旗下兩大商場將軍澳MCP 新都城中心及馬鞍山MOSTown 新港城中心將攜手聯推5大熾熱活動——電視台聯乘預熱大會、焦點賽事直播狂歡派對、星級運動員體驗工作坊、運動狂熱表演、運動員相片展覽及大型運動主題商場裝置,由預熱階段到熱戰時刻永不停歇,驚喜節目浪接浪,快來全情投入這場四年一度、舉世矚目的體育盛事,為喜愛的運動員搖旗吶喊,與眾同享榮耀和歡欣!

MCP 新都城中心 – 「齊撐港隊直播狂歡派對」

日期: 2024年7月27日(星期六)

時間:下午3時

地點:MCP DISCOVERY(新都城中心3期)L1天幕廣場

直播賽事:女子重劍個人賽(江旻憓)、女子400米自由泳分組預賽(何詩蓓)、女子4×100米自由泳接力初賽(港隊)



MOSTown 新港城中心 「星級躍動 直播派對」

日期: 2024年8月3日(星期六)

時間:下午4時至5時半

地點:MOSTown 新港城中心天幕廣場

直播賽事:女子50米自由泳分組預賽(何詩蓓)



暑假好去處2024【3.2】置富Malls x Kakao Friends 【Sport Mania 萌爆健兒運動會】

2024年夏天,全世界眼球都落在四年一度的巴黎體壇盛事上,每日人氣話題都圍繞精彩刺激的賽事,置富Malls亦全情投入,同時為運動員作強大應援後盾,邀請韓國國民級可愛代表 Kakao Friends,有我們熟悉的RYAN、APEACH、MIZO、CON、TUBE、NEO、FRODO、JAY G,以及令RYAN榮升鏟屎官的超人氣新星 — 流浪小貓CHOONSIK春植,來到旗下4大商場,發揮新晉萌萌魅力。

置富Malls x Kakao Friends 【Sport Mania 萌爆健兒運動會】

日期: 2024年7月6日至10月20日

地點:馬鞍山廣場L2天幕廣場(港鐵馬鞍山站A出口)

置富都會L7大堂(港鐵紅磡站C2出口)

置富第一城 地下置富第一園(港鐵第一城站C出口)

+WOO嘉湖1期地下大堂(輕鐵銀座站,港鐵天水圍站轉車)



暑假好去處2024【3.3】MOSTown 新港城中心X LULU THE PIGGY MOST-OLYMPIGS 金牌運動「豚」

MOSTown新港城中心首度聯同TOYZEROPLUS攜手打造「MOSTown 新港城中心X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」活動,變身成最萌運動競技場!為慶祝LuLu豬五周年盛事,更會換上多款全新運動造型驚喜現身,場內特設8大運動主題打卡區及3大玩樂挑戰站,歡迎各位「豚」友及運動健兒前來挑戰!

MOSTown 新港城中心X LULU THE PIGGY MOST-OLYMPIGS 金牌運動「豚」

日期: 2024年6月29日至8月25日

地點:MOSTown新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)



暑假好去處2024【3.4】新城市廣場 《壞蛋獎門人4》【迷你兵團反轉基地】

今個夏日《壞蛋獎門人》再度發放笑彈,搞怪可愛的Minions 迷你兵團更登陸新城市廣場!想成為迷你兵特工一份子,就要深入7大互動好玩場景,切身感受「特工視覺」,無論大朋友、小朋友都切勿錯過。秘密訓練完,更要好好裝備自己,入手一眾限定精品成為最型頂尖特工。

新城市廣場 《壞蛋獎門人4》【迷你兵團反轉基地】

日期: 2024年7月3日至9月1日

地點:新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場、1期UB Play Park及3期3樓



暑假好去處2024【3.5】荃灣廣場運動狂熱挑戰站【SPORTS FIESTA】暑假放電熱點

荃灣廣場為暑假留港的大人小朋友策劃運動大計【SPORTSFIESTA】。「輕功水上飄競技樂園」繽紛充氣裝置,冰感涼快的像真「水面」可以鍛鍊小朋友平衡力;同期L1中庭及L5 PLAY GARDEN空中樂園將有與KIDS FIT聯辦的「全港兒童追逐運動會」,在香港體育總會認可兒童運動教練的專業指導及帶領下,於室內外體驗集跑步、捉迷藏和障礙賽元素於一身的多元「全港兒童追逐運動會」,齊齊揮灑汗水兼做運動鍛鍊體力,發揮運動潛能!

荃灣廣場運動狂熱挑戰站【SPORTS FIESTA】暑假放電熱點

日期: 2024年7月13日至8月11日

地點:荃灣廣場L1中庭及L5 空中樂園



暑假好去處2024【3.6】東薈城名店倉 BT21 meets Citygate Outlets《BT21 Magic Recipe:A Taste Of Love》

今個暑假,東薈城名店倉首度與IPX旗下深受全球喜愛的IP角色 - 宇宙明星BT21合作,為BT21全球企劃「BT21 Magic Recipe」打響頭炮,舉辦全球首個《BT21 Magic Recipe: A Taste Of Love》主題活動,與大家一同探索療癒系魔法世界的奧秘!

東薈城名店倉 BT21 meets Citygate Outlets《BT21 Magic Recipe:A Taste Of Love》

日期: 2024年7月11日至2024年9月1日

地點:東薈城名店倉地下、二樓中庭廣場及二樓天橋



暑假好去處2024【3.7】YOHO MALL KUROMI「The Planet YOHO 宇宙能量大冒險」

YOHO 將打造橫跨YOHO MALL I 、YOHO MALL II 及YOHO MIX 、充滿Y2K 科幻元素的主題活動「The Planet YOHO」,3大商場搖身一變成為「探險系」主題樂園,多個星際探索必到Check Point 為您解放想像力,感受親臨KUROMI 神奇星際漫遊的奇幻歷奇;其中更準備了超萌互動遊戲讓您化身KUROMI 的同伴,感受為KUROMI軍隊收集願力寶石的超現實體驗!

YOHO MALL KUROMI「The Planet YOHO 宇宙能量大冒險」

日期: 2024年7月18日至9月1日

地點:YOHO MALL I中庭、YOHO MALL II 中庭及YOHO MIX 戶外廣場