農曆七月十四｜晚上不能洗衫晾衫？面對生活壓力　網民稱照洗無誤

現在已進入農曆七月，俗稱的「鬼月」，網絡上有分享許多鬼月禁忌，其中一項包含避免晚上在外曬衣服，尤其是小朋友的衣服要在太陽下山前收進屋子裏。不過這項習俗遭網民吐嘈「人比鬼兇，我照洗無誤」。



一名網民在PTT發文表示「想知道有人農曆七月晚上曬衣服之後，有出現被煞到症狀的嗎？因為我鬼門開前晚上曬衣服，現在還沒收進來耶，怎麼辦？還要穿嗎？」

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對此，網民吐嘈：

．「鬼門開不要出門，這次智力測驗」

．「鬼月洗澡也很危險，洗頭是人防禦最低的時候」

．「鬼門開不宜吹冷氣，會加重陰氣，也不宜穿衣服」

．「不要喝拿鐵，會有鐵鬼，火車會來撞你」



也有網友分享經驗：

．「大學租外面，白天打工都馬只有晚上可以洗，也是照洗啊」

．「沒差吧，不然你要上班族怎麼生活？白天特別請假來洗衣服？」

．「害怕就拿去給中午太陽曬，或晚上洗完直接拿去烘衣機」

．「人比鬼兇，這種習俗要滅掉，不然上班上學的人怎麼洗衣服？」



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