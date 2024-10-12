婚姻｜懷孕時老公外遇兼嫖妓　人妻不忍離婚　竟被自己爸媽斥責

老公嫖妓被抓到，親生爸媽卻怪妳，現實中竟有如此荒謬的事情？一名網友在Dcard分享自己的親身經歷，她說發現丈夫嫖妓後想要提告，沒想到自己的爸媽不但不挺她，還怪事主不給碰。



一名網友指發現丈夫嫖妓後想要提告，沒想到自己的爸媽不但不挺她，還怪事主不給碰。（Canva）

文章中事主詳述自己經歷過的悲慘遭遇，發現老公外遇跟嫖妓時自己已有孕在身，而且寶寶都快出生了。她原本打算離婚把寶寶也給先生，卻被父母回答嫖妓很正常，沒有感情，男人就是這樣，而跟其他女同事只是曖昧階段不是小三，甚至強調跟同事一定「沒甚麼」才會去嫖妓。

就連母親也沒有要幫事主說話，認為是她自己工作太忙才讓老公跟女同事感情好，懷孕不讓老公碰才導致對方走投無路去嫖妓。甚至還跟事主說離婚會害她老年憂鬱症，在朋友圈抬不起頭，跪着求事主別離婚和拋棄孩子。

當事主想提告時，父親居然打電話吼她，不解為甚麼要把事情搞大，摧毀好好的家。就算現在事主沒有離婚讓媽媽來照顧小孩，只要她在外面工作比較忙或是交際應酬，媽媽時不時就懷疑事主是不是想報復老公也搞外遇，不僅奪命連環call、瘋狂傳寶寶的照片，回家還會用很恐怖的臉告誡事主本身是有家室的人。反觀先生半夜想去哪就去哪，媽媽都覺得沒問題。種種壓力讓事主累得喘不過氣，怨道「我好累好煩好崩潰，人在異鄉一點依靠也沒有」。

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貼文曝光後不少網友震驚留言道：

．「面子比女兒的幸福重要，甚麼鬼話都說的出來」

．「甚麼奇葩父母，妳還聽話更奇葩」

．「婚姻是妳的，生活是妳在過的，不是長在別人嘴上的」

．「好爛的娘家」

．「妳只能想辦法救自己了」

．「老婆辛苦在懷孕，還要經歷生產的痛…真的不明白，還會有人會說這種白癡的話」



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