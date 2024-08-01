兒子跌斷腳「想幫卻又不出手」！老公養成怪習慣　太太難忍要離婚

外國一名女子在論壇發文表示，自己的丈夫從結婚開始就有一種怪癖，每次回到家都要在家門坐10分鐘才能進家門。兩人常常因為這項怪習吵架，不過某天這項怪習更讓兩人吵到要分手。原來兩人的孩子跌倒摔斷腿，丈夫卻也還是堅持要坐在門外，不肯進屋幫忙兒子，讓女子憤而提出離婚。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，這名女網民在知名論壇Reddit發文表示，她跟丈夫結婚時，發現丈夫習慣每次到家都要在車子裏坐逾10分鐘才進家門，剛開始她不知道為甚麼，後來跟丈夫聊過以後，才知道是因為以前他回家時發現前任劈腿，後來他就養成了這樣的習慣，不管家中是不是有客人都一樣。

女子表示，自己有個8歲的兒子，上周兒子從樓梯跌下來摔斷腿，她趕緊打電話要丈夫趕回家。雖然丈夫的確趕回家了，但到家後卻依然坐在家外的車子內。女子跑到外面詢問丈夫坐了多久，丈夫竟回她已經坐了8分鐘，再2分鐘就會進屋，讓女子瞬間氣炸。

相關文章：婚姻｜老公才是你的大仔？研究指男人要到「這年紀」才開始成熟

+ 5

女子表示，後來是一名鄰居幫忙載她跟兒子去醫院，讓她決心離婚。事主表示，雖然兒子是前一段婚姻留下來，不是丈夫的親生兒子，她還是很不能接受丈夫如此不懂得變通。

不少網友留言表示，丈夫的行為感覺是種強迫症，如果他不解決自己的心理問題，就很難給家人應有的支持。有網民就說，很能理解事主因此想要離婚的心情，如果丈夫不肯改變，不該讓其他家人承擔這樣的後果。

【延伸閱讀，更多差劣父母故事】

人妻被揭有外遇 道歉時卻稱自己仍是好媽媽 網民一睇理由眼火爆

+ 5

老婆只顧煲劇家務全不做 更害孩子兩度入院！人夫崩潰卻鬧不得

+ 8

延伸閱讀：

彰化牡蠣、文蛤災損達4.7億 農業部緊急納農災現金救助

再調2輪船東部鐵公路疏運 澎湖輪受影響者車資全額補助

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】