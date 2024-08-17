兒童走失｜急中生智！8歲女童與爺爺失散　靠自動櫃員機報警求助

銀行自動櫃員機（ATM）沒想到竟然有這麼大的作用！中國浙江一名8歲女孩與爺爺走失，她急中生智走進ATM按下求救鈕，結果客服為她報警，成功與爺爺相聚。



即睇事發經過：（按圖了解）

浙江8歲女孩走失，冷靜走入ATM按鈕求救。（微博截圖 / @美麗浙江）

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浙江衢州一名8歲女孩，7月30日晚間學舞蹈下課，不慎與爺爺走失。她身上沒有手機，也不知道該怎麼辦。突然她看到眼前的銀行ATM，便進入按下牆邊的紅色緊急求助按鈕，女孩表示「你好，我跟爺爺走丟了」，冷靜向銀行值班客服人員發出求助。

女孩表示平常用手機打給媽媽及爺爺，只有設快速撥號鍵，並沒有記得他們的電話號碼。也因此客服人員無法聯繫上他們，只好幫忙打電話報警。

客服人員說「你在這裡等着，別走開，員警馬上就來了。」，期間不斷在線上陪女孩聊天，紓緩她的不安情緒。沒多久，員警趕到現場，帶着孩子找到爺爺。原來同一時間，爺爺也在才藝班門口焦急地尋找孫女。

而通常求助鈕和對講機，都是用來幫助使用ATM機器遇上困難的領錢民眾，一旁還有緊急報警按鈕，若遇上搶劫可以「一鍵報警」。但沒想到如今，竟然幫助走失兒童找到家人。

消息一出，網友大讚女孩：

．「好聰明的孩子，教會我了」

．「新急救技能get！」

．「大人都不知道的辦法！」



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