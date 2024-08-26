孩子2個月大感冒流黃鼻涕！新手媽自責　網民安慰：有抗體是好事

新手爸媽在照顧新生兒時，需要時時刻刻留意寶寶是否健康，以防寶寶感冒。一名女網友發文，稱自己2個多月的寶寶突然感冒，自己非常自責內疚，「寶寶感冒看到鼻涕那麼黏我就好心疼」，於是詢問網友，到底要如何調適內疚自責的心情呢？



一名女網友發文，稱自己2個多月的寶寶突然感冒，自己非常自責內疚。（Canva）

一名新手媽媽在Dcard發文，表示現在她的寶寶2個多月大，這幾天流鼻涕，鼻涕很黏還黃黃的，甚至開始有痰音，帶寶寶去看醫生結果說是「感冒」，要吃藥粉跟藥水，事主對此很自責沒有把寶寶照顧好，她表示寶寶平日在上托嬰中心，假日不可避免的會跟家裏年紀稍大，讀幼兒園的孩子（也是常常感冒）接觸。

事主向網友詢問「如何增強小月齡寶寶抵抗力？」，並表示現在都會忍不住幻想住在「無菌室」養小孩，看到寶寶感冒就很心疼，但理性也知道這是養小孩一定會碰到的事。她也感嘆，幸好寶寶還是吃得好也睡得好，但到底要如何調適內疚自責的心情呢？

相關文章：發燒｜別叫醒孩子吃藥！兒科醫生分享心得 3個「不」你或常做錯

+ 8

此文一出，熱心網友紛紛安慰事主，並表示當增強寶寶抵抗力的方法就好:

.「雖然有說法小月齡的小孩，前幾個月都還有媽媽給的抗體，但是既然發生了，就當增強抵抗力的一種方法吧，相信孩子能戰勝病毒」

.「托嬰感冒是必然，就像妳小時候也感冒過，感冒好了身體也會比較有免疫力」

.「長更大還會有更多要擔心的事，現在這樣就不知所措可不行喔」



也有網友分享自己寶寶生病的經歷，請事主安心：

．「放寬心，我寶寶滿一個月的時候新冠肺炎，那時候嚇死，還好是輕症，很像一般感冒，但好了之後也是有抗體了，也是另一種好事」



【延伸閱讀，更多新生兒健康建議】



感冒｜2歲半女童一個月睇15次醫生 或屬正常 但有5徵狀則要留神

+ 7

發燒｜5歲女童浸浴溺斃！即睇8大降溫須知 退熱貼、沖涼只能治標

+ 18

延伸閱讀：

2輕颱路徑、對台影響曝光 未來一周中南部慎防豪大雨

不是不重要！食藥署未定巧克力「鉛」限量 專家這樣說

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】