發燒｜退燒藥可與退熱貼同用嗎？4大降溫方法　醫生逐一點評效用

近期病毒大亂鬥，當孩子發燒時，甚麼退燒方式較適合呢？台灣兒科醫生建議，可先洗32～35°C的溫水澡；若體溫更高了且明顯活動力下降時則可使用退燒藥，是最有效的退燒方式。



台灣波力診所醫生莊豐如在Facebook專頁《波力診所-新北市新莊區》發文分享，腸病毒、腺病毒齊發，共同症狀都是發燒，這症狀是人體與病毒、細菌作戰時必經的過程，並不是壞事，但如果難以忍受退燒就很重要。一般而言，發燒的定義為，肛溫、耳溫、額溫＞38°C；口溫＞37.5°C；腋溫＞37.2°C。

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由於退燒的方式多樣，因此莊豐如也統整常見的「4種退燒方式」進行大PK，供家長們參考：

洗溫水澡

當體溫達到發燒標準時，可先透過洗／擦32～35°C的溫水澡，降溫又能帶走汗水，換上乾爽的衣服能舒服許多，可說是「最舒服」的退燒方式。

退燒藥

是最有效的退燒方式，當體溫更高且活動力明顯下降時，即可服用退燒藥。原則上，體溫＞38.5°C服用藥水，或是＞39°C使用肛門塞劑，只要擇一即可，每次間隔4～6小時。由於退燒藥作用需要時間，因此千萬別因心急而頻繁使用退燒藥。若每次發燒間隔變長了，也是「快好的徵兆」，應酌量減少用量。

退熱貼

造型可愛又具有安撫作用，但只能降低皮膚表面的溫度，無法降低中樞溫度，效果較差。更要注意不可含有「薄荷醇」成分，恐誘發2歲以下嬰幼兒呼吸中止症。

冰枕

冰枕溫度過低，與體溫落差太大，太冰容易不舒服、也太過刺激，且只能降低皮膚表面溫度。

何時應該出動退燒？莊豐如說明，孩子的「活動力」和「胃口」，比溫度計的數字更重要，只要「精神尚可」就不必急着退燒。另外，退熱貼和退燒藥是否能同時使用？莊豐如解釋，但若體溫已經下降就不需要退熱貼。不過無論何種方式都只是暫時緩解，一旦孩子高燒多日，仍應就醫治療生病的根本原因。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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