教養｜女兒倔強脾氣大！媽媽擔心自己不懂教女　網民反讚她教得好

父母在教育孩子的過程中，總是會遇到各式問題。近日有網友發文，稱自己的女兒行為表現和語言表達都很優秀，只是有時會突然對一些事產生很大的反應，會突然爆哭、生氣，讓她很苦惱。



有網友稱自己的女兒有時會突然對一些事產生很大的反應，會突然爆哭、生氣，讓她很苦惱。（Canva）

事主在Dcard以「我的女兒真的很糟嗎？」為題發文，表示自己三歲的女兒平時表現很好，自己上廁所、吃飯收拾、餐桌禮儀都沒問題，個性也很好，會注意小細節，常讓父母感到很窩心。只是有時女兒對於某些事情的反應非常大，可能會突然爆哭、生氣，讓事主很苦惱。

事主分享了幾件讓女兒有「反應」的事情。首先是在婆家聚餐時，女兒會直接說自己不喜歡吃甚麼，並表示要自己夾。其次是當長輩對女兒說她好可愛，要摸她時，她會直言「不要，我不想要人家摸我」，若長輩還是硬要靠近，她會暴怒大喊「不要摸我」。以及在面對很少見面的親戚時，即便有先告知女兒，她還是會很抗拒，會不自在，並不斷找事主鬧。

這些舉動讓親戚們覺得事主的女兒太有想法、不好照顧，擔心她以後太強勢。

更讓事主苦惱的是，老爺奶奶常將女兒與大伯和大嫂的兒子對比，對方小事主的女兒兩歲，但很少哭鬧，老爺奶奶總是說大嫂很會教孩子，說他們的孩子很乖又聰明。再加上大嫂常說自己「從來沒有對孩子生氣過，每天都樂在其中」，讓事主覺得自己在旁人眼中是個「嚴格、沒耐心，小孩又教不好的媽媽」，讓她很有心理壓力。

相關文章：教養｜以退為進不是忍讓！5種語氣跟子女說話 他們定必自動變乖

+ 19

文章引來大量網友留言，大多數網友都認為女兒的反應很合理：

.「我跟你講，你的這種小孩才是以後在社會上會保護自己的」

.「小孩很明確表達不喜歡人碰，對方還硬要，根本是在挑釁」

.「我覺得你的孩子是女生，這樣非常好！不舒服就是應該大聲說不啊！起碼你以後不用擔心她傻傻的被騷擾還不敢跟大人說。大人在社交圈裏的面子比起小孩的安全跟可能的心理創傷相比不值一提」



【延伸閱讀，更多育兒建議】



沒錢沒資格做父母？富養、窮養孩子各有好壞 5大原則助取平衡

+ 7

教養｜孩子「被寵壞」怎辦？3招可補救 謹記預留空間讓他們發嬲

+ 7

延伸閱讀：

彰化今晚送肉粽行經4鄉鎮 民眾質疑農曆7月會人心惶惶

遊覽車業者喊駕駛員刷卡機補助 公路局：提供49％補助

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】