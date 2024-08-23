教養｜孩子「被寵壞」怎辦？3招可補救　謹記預留空間讓他們發嬲

有時候覺得寵溺一個孩子很容易，但正確且有效教育孩子卻好難？不知道爸媽是否都有這樣得困擾呢？寵愛跟寵溺的一線之隔，真的難分辨。



「給的愛太多」、「寵溺」等教育方式有時也很讓爸媽困惑，自己到底屬於哪一種。（Canva）

不會有爸媽希望養育出一個被寵壞的孩子，「給的愛太多」、「寵溺」、「過度溺愛」、「滿足他所有需求」等等教育方式，有時也很讓爸媽困惑，自己到底屬於哪一種，又應該如何分辨這樣會寵壞孩子。

為了不輕易讓孩子養成縱容自己的習慣，以下幾點建議爸媽可以參考筆記，讓「寵壞孩子」的可能原因避免，讓孩子在身心靈健康的教養環境中自己茁壯起來。

孩子被寵壞，可試用以下3招「補救」：（按圖了解）



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1. 給孩子犯錯的機會 一點都不丟臉

很多爸媽在孩子犯錯或遇到難題時，都會想立刻幫忙解決，希望孩子不要不小心失敗了，打擊了他們。但其實正好相反！爸媽該做的反而是讓孩子自己面對失敗的結果，但周遭環境避免有人散發「好丟點」、「好糟糕」的情緒氛圍。小孩如果做事情不小心失誤或失敗了，學會讓他自己負責。家長該做的只是在他感到沮喪時，給予他情感上的支持，跟他一起討論解決辦法。

2. 接受孩子的易怒情緒 找出因果

有時候小孩可能易怒或很愛發脾氣，甚至說他們不喜歡你！此時爸媽應該試着了解孩子多易怒源頭，有可能因為太幼小不會口語表達，所以使用發脾氣試着讓大人了解，事實上他可能哪裏不舒服。

有些父母會因孩子易怒、愛發脾氣而開始討好孩子。但實際上，孩子都會不斷地挑戰爸媽的耐心，而「得寸進尺」大有人在。建議，應該給予孩子表達情感和憤怒的空間，而不是只是盲目迎合他們。

3. 培養自主性和責任感

要培養孩子的自主性和責任感，就是要給他們一些適當的責任，讓他們獨立或透過他人協助或團體幫忙完成事情！這樣才能讓他們感受自立自強，建立信心以面對生活中的各種挑戰。所以，適時的把一些責任分配給他們，反而協助爸媽又能教養孩子。

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培養同理心

如何培養同理心？建議可以試著幫助孩子將注意力從自己身上轉移到其他人身上，比較類似主動關心他人。爸媽透過引導他們去關心身邊的人，藉由爸媽解釋與孩子溝通，讓他們能從小感受體諒他人、同理他人是甚麼感覺。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：父母只懂如何寵愛孩子！孩子被「寵壞」怎麼辦？補救小技巧父母趕快筆記起來】