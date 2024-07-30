教養｜要求不獲滿足便吵鬧？請讓孩子繼續發脾氣　你要做的不是鬧

想像一下，你在一家購物中心採買，你的孩子看到了某個玩具，他表示想要，被你拒絕後，他躺在地板上，不斷哭泣尖叫。大多數父母這種場景對於都不陌生，雖然孩子發脾氣的程度各有差異，但你一定有為了「紀律」和孩子對抗的時候，而那些拒絕對他來說，就像是否定了他的獨立性。



其實，發脾氣是對孩子成長有好處的。（Canva）

孩子發脾氣，對成長有好處

面對孩子鬧脾氣，在家裏可能還好，你有足夠的時間等待他平息心情，但如果是外出，這樣的時刻顯得特別困難，讓你忍不住想要對孩子發火。

但其實，發脾氣是對孩子成長有好處的。

心理學博士貝琪（Dr. Becky）經常 TikTok上分享如何教養孩子，並分析他們行為，最近，她出現在解釋了：為甚麼孩子發脾氣對孩子成長有好處。

貝琪博士說：「當我的孩子發脾氣，我真的會袖手旁觀，因為發脾氣是健康的，我反而更擔心從不發脾氣的孩子。」他解釋了發脾氣的主要模式：

孩子說我想要某樣東西（想做某件事），但我沒有得到它，但我仍然想要它。

相關文章：孩子扭買玩具、搭車時吵鬧怎辦？ 4大處理在街扭偈方法爸媽必學

+ 36

別讓孩子失去克制欲望的正確作法

對某些孩子來說，往往是想要得到一個東西，但這也代表了一種獨立的感覺，他想要某種東西以某種方式存在。貝琪博士提到：「我想我們作為成年人都知道，想要某樣東西卻沒有得到它是很讓人失落的經歷之一。」但大多數大人已經被教導要克制自己的欲望。有時候，我們甚至不再知道自己想要甚麼。在成長過程中，對我們大多數人來說，我們想要的東西，並沒辦法得到父母的同意或支持。

當家長因為孩子想要甚麼東西，無法如願而發脾氣，而被家長責備或處罰，他們不會去思考「發脾氣」這件事是錯的，而是發現：當我想要的東西會威脅到我的人際關係時，我必須收斂，這樣才是好孩子。但根據心理學家的說法，正確的作法不是讓人們停止想要得到某個東西，而是學會如何想要卻不必擁有，那是必須讓孩子自行學習的！

家長保持冷靜，讓孩子學着處理失落

孩子該學習如何處理接受別人說「不」這個字，或是無法得到每一件他們想要的東西。如果你打斷他們發脾氣、進而思考的機會，他們往後必須花更長的時間去了解，甚至得延續到成人階段。所以請讓孩子們自己處理這些失落的情緒，不要對他們表現出生氣，或處罰他們。你只要說堅定的說「不，你不能擁有這個東西」「不，不能這麼做」，然後保持冷靜，做你該的事。

這就像是當孩子大哭時，你別說「不要哭」，你應該讓他哭出來，這是他們的學習過程。因此，下次當你的孩子發脾氣時，請知道，從長遠來看，他正在學習處理自己的情緒爆發，這會對他們有所幫助。你可以靜靜在一旁等候他，告訴他你了解他的失落，你也有過這樣的經歷，想要的東西太多，不可能每一樣都擁有。

【延伸閱讀，更多育兒建議】



教育｜要孩子「享受學習」是說笑嗎？搣甩5個心態改變將悄然而至

+ 10

反話管教越教越累？ 一句「再曳唔要你」對孩子影響遠比想像多…

+ 27

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：當孩子因為無法如願而大哭大鬧，請別要他別哭，讓他有學習處理失落的機會】