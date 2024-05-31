管教｜打完孩子又後悔？別誤視體罰為一種教育　3步驟讓自己冷靜

6成家長體罰過小孩，但所有研究都證實，體罰對兒童身心健康和親子關係都有負向的影響。體罰是最快達到目標的方式，但那是為了你方便，還是為了孩子好？還是那只是你的一時情緒？



台灣兒福聯盟進行「2022年台灣民眾對體罰管教之經驗和態度」調查研究，研究發現，各有約6成的家長曾對孩子體罰、使用言語暴力。會體罰小孩的家長，所持的理由，不外乎是「體罰有效」、「體罰不是傷害」、「體罰是必要的」。

迷思1：認為體罰有效

16.4%的人認為打小孩是相對效果較好的管教方式。

迷思2：認為體罰無害

24.7%的民眾認為體罰不會造成傷害，若是加入家長保持冷靜和關愛的有條件體罰，認同體罰無害的比例就升高至38.4%。

迷思3：體罰有其必要

大部分民眾不認為體罰是必要的，但近半也不同意完全不使用。

研究中也檢視其他的體罰態度

．26.9%的民眾不認為體罰是一種暴力

．44.3%的民眾認為體罰孩子是家長權利

．66.2%的民眾贊同透過法律保障兒童免受體罰



與過去相較，認同體罰的比例有下降的趨勢。

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高達9成的家長體罰之後感到後悔

最後，調查中分別約有9成的家長，曾在對孩子體罰後感到後悔和虧欠、希望和孩子和解。幾乎所有希望和孩子和好的家長，都嘗試了修復關係。顯見家長並不樂意使用體罰，並隱隱感受到體罰對親子關係造成傷害。

針對體罰有效、無害和必要的迷思，近年研究都一致指出：體罰對兒童身心健康和親子關係都有負向的影響。且有其他正向、有效的管教方法可以替代，因此不是必要的。

體罰會損害親子關係，家長也大多不樂意體罰，卻可能礙於不知道其他有效的管教方法，而受限於使用體罰或言語暴力來管教孩子。

立法保護兒童免於體罰

兒童權利公約對兒童保護的要求是：採取一切適當方法，保護兒童不受「任何形式之身心暴力對待」。立法保障兒童免受體罰，就屬於一種適當保護的良好實踐。世界衛生組織建議各國預防任何對兒童暴力的策略之一，就是立法禁止家長、照顧者、老師對兒童對兒童的暴力行為。透過立法可明確表達體罰是錯的。

而目前，全世界已經立法在一切場域禁止對兒童體罰的國家，共有63個。但必須承認，家庭通常都是這些國家最後才達成法律保障的場域，是較難突破的關卡。

台灣目前在以法律保障兒少免受體罰一事上並不周全，在以下場域還沒有明令禁止體罰；家庭、居家式托育服務、托嬰中心、安置機構、課後照顧班與補習班等，諸多和兒童密切相關的場域，都沒有禁止對兒童體罰的法規。

避免用情緒管教孩子3個步驟

台灣衛福部為提醒爸爸媽媽避免用情緒管教孩子，整理出以下3個步驟，提供給所有照顧孩子的大人一起學習！

設定界限

明確與孩子溝通自身狀況，建立情緒界線，預防彼此的衝突發生

覺察情緒

爸爸媽媽應透過身體訊號覺察自己的情緒波動，當意識到自己當下無法立即理性管教孩子時，暫時避免與孩子單獨相處。

處理憤怒

孩子總是有管不聽、學不會的時候，這時不妨轉移一下自己的注意力，請求家裡其他成員協助。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：打完孩子又後悔？避免用情緒管教孩子，3個步驟教你冷靜下來】