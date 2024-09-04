星二代開學｜盤點14位星二代幼稚園、小學、國際學校名單及學費

開學日｜星二代開學情況均受人矚目，到底現時星二代就讀哪些熱門小學？不少星二代就讀私立及國際學校，一起了解他們於本地及海外升學情況。本文將會拆解星二代就讀的幼稚園、小學、國際學校名單及學費。



車婉婉兒子升讀小二 牙齒有輕微反顎

車婉婉兒子BBQ就讀聖若瑟小學，今年升上小二。她趁着暑假的空閒時間帶着家人到澳門及珠海遊玩，近日在社交媒體上提及BBQ的牙齒有輕微反顎的跡象，於是為兒子訂製牙托，更指希望BBQ在開學後仍然能夠好好保存牙托及反顎情況得以改善。

聖若瑟小學 St. Joseph's Primary School

這所學校位於灣仔區，屬於校網12，而學校直屬中學為聖若瑟書院。學校課程重視全方位學習，各項球類活動及校隊，有足球隊、田徑校隊、游泳校隊、中英文辯論及演講隊、奧林匹克數學、STEM資優課程等。 服務類有幼童軍、小童軍、紅十字會、基督小先鋒等。 其他興趣小組包括：英文布偶、樂器、英文戲劇、電腦編程及外語等。

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陳敏之暑假期間帶囝囝滑水

陳敏之囝囝子樂在的宣道國際學校就讀，暑假期間，陳敏之帶着兒子到各個地方遊玩，又帶兒子去探望他心愛的水豚，又在社交媒體上讚嘆滑水項目刺激，更指兒子子樂「開心到爆」。

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宣道國際學校

Christian Alliance International School of Hong Kong

學校採用「小型學習社區」教學模式、以學生為本的學習環境，望為學校提供全人發展。

宣道國際學校採用加拿大亞伯達（Alberta）課程，設有一年預備班（Grade K）以及1至12年級，當中涵蓋六年小學、三年初中、三年高中。根據2024-2025年度學費，預備班為港幣 HK$132,600元，而到第十至第十二班學費為 HK$210,400。

胡諾言二女Jacey畢業 告別保良局蔡繼有學校

胡諾言和太太陳琪育有3名子女，子女年齡約 6至14歲。胡諾言常常在社交媒體上發佈與子女相處的近照，他早前在社交媒體曬出與二女Jacey合照得知二女從小學畢業，而細仔Jayden仍然就讀於保良局蔡繼有學校。

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胡杏兒一家五口暑假期間到馬爾代夫遊玩

胡杏兒育有三名兒子，大仔李奕霆（Brendan）升讀保良局蔡繼有學校小二。胡杏兒媒體上發佈一家五口暑假期間到馬爾代夫遊玩的片段，片段中可見仔仔們都面帶笑容，享受在水中暢泳。

保良局蔡繼有學校

PLK Choi Kai Yau School

學校為全港非牟利一條龍私校。學校提供小學至中學（Year 1 - 12）的教育，同時提供IGCSE及國際文憑IB課程。而2024－2025學費中，Year 1－5 每年學費為HK$99,825、Year 6－8 HK$ 129,789、Year 9－10 HK$145,453、Year11－12 HK$146,927。

徐榮大仔加盟港超 9歲愛女「包包」就讀挪威國際學校

演員徐榮與太太Kathy育有兩名子女，17歲大仔徐朗（Karson）早已到海外升學，近日加盟港超成為職業球員，而快滿9歲的愛女「包包」升讀挪威國際學校（NIS）year 5。

挪威國際學校（NIS）

Norwegian International School

學校設有幼稚園及小學部課程 (Year 1 to Year 6) ，課程採用國際小學課程，強調自主學習、強調好奇心和興趣培養！學生於 5 歲開始上普通話課，並以基督教培養學生良好品格。

而2024-25學費，幼稚園學費為每年 HK$77,000，而小學部 (Year 1 to Year 6)學費為每年 HK$126,800。

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曹敏莉子女就讀漢基國際學校

曹敏莉與丈夫張家傑育有3名子女，分別是13歲女兒Dora、11歲兒子Marco及8歲兒子Leo，而他們就讀漢基國際學校。

漢基國際學校

Chinese International School

學校推行普通話與英語教學及多文化教育，學校更推行 IB 課程、7-11 級採用 IBMYP，而12-13 級採用 IBDP。

2024－2025學費中，Year 1-6 學費為 HK$273,400 及 年度建設費 HK$28,000、Year 7-11學費為 HK$322,800 及 年度建設費 HK$28,000、Year 12-13 學費為 HK$327,100 及 年度建設費 HK$28,000，而每級更有年度費用用作支付教學資源、學校活動、交流團費用。

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幼稚園



容祖兒姪女Sophia升讀K3

容祖兒早前在澳門完成個人演唱會，而她的姪女Sophia就讀維多利亞幼稚園，今年升上K3。

維多利亞幼稚園

維多利亞教育機構轄下有13 間幼稚園及幼兒園及 1 間中小學。當中以滬江維多利亞學校、維多利亞國際幼兒園暨幼稚園（寶翠園）、維多利亞國際幼兒園（何文田）、銅鑼灣維多利亞幼稚園及銅鑼灣維多利亞國際幼稚園已通過認證，為 3 至 18 歲的學生，提供國際文憑課程（由 PYP 至 DP）。

容祖兒做廿四孝姑媽送侄女返學。（IG：yungchoyee）

陳凱琳大仔二仔就讀「多多國際幼兒園暨幼稚園」

前港姐冠軍陳凱琳與鄭嘉穎育有三子，大仔鄭承悅（Rafael）及二仔鄭承亮（Yannick）一同就讀名牌幼稚園「多多國際幼兒園暨幼稚園」，大仔就讀K3，而二仔就讀K1班。

陳凱琳曾接受01親子專訪時更表示望孩子學好中文，日常多灌輸新詞彙。她指香港的選校制度較加拿大複雜，更對於香港有舉辦面試班感到驚訝。而大子Rafael準備升讀小學，她表示暫時會考慮為兒子報讀傳統學校，因爲想兒子學習中文。「我小時候無讀中文，現在就很痛苦，看劇本要標拼音。兒子在這裏成長，希望他們可以先學好中文。」

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陳柏宇女兒告別九龍塘香港創價幼稚園 升讀小一

陳柏宇囡囡Abigail 曾就讀九龍塘香港創價幼稚園，今年升讀小一。另外逢星期一、三、五半天會到ABC Pathways School英文班就讀，為英文語言能力打好基礎。

Jason 曾接受01親子專訪時表示讓女兒參加不同的興趣班，也是按照女兒的意願，如跳舞、彈琴、畫畫等「最近女兒表示想學習溜冰，只要她想學的我都會讓她嘗試。」。他認為幫助孩子安排興趣班需要花很多時間和心機，比排自己的工作時間表還要忙，但是女兒想學的話也會盡量安排。

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香港創價幼稚園

Hong Kong Soka Kindergarten

學校參與了「免費優質幼稚園教育計劃」，2024-2025年度扣除政府資助後，幼兒班、低班及高班全年學費$2,112。學校以「人本教育」為辦學宗旨，為幼兒建立一個愉快、開放和多元化的學習環境，並提供一個全面、均衡及適切的課程，讓兒童能發揮無限的潛能。

ABC Pathways School

ABC每個幼稚園英文課程都針對不同家長的需求，家長可因應子女的能力和程度選擇合適的課程。相比幼稚園補習班不同，《iLearn Kindergarten》提供全方位「聽、說、讀、寫」訓練；《ABC Read4Fun拼音讀寫 》集中讀、寫訓練、 《ABC劍橋》集中聽、說訓練、而《iStart》則是iLearn Kindergarten的預備課程。

雨僑、羅力威女兒Harper：國際英文幼稚園暨幼兒園



女兒Harper在國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's International Kindergarten）就讀K1班，而雨僑更多次在社交媒體分享女兒為高敏兒，她更分享面對高敏兒上學的家長求生錦囊。雖然不少情節令人痛心及心累，但憑著雨僑及羅力威努力，女兒由崩潰到接受，然後再投入學校生活，成果得來不易！

國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's International Kindergarten）

St. Cat 有很多星二代就讀，名人校友包括林文龍郭可盈的女兒林天若、陳慧琳兒子蝦餃仔和小籠包、王浩信陳自瑤女兒王靖喬、文頌嫻女兒Jamie及陳敏之兒子雷子樂、陳展鵬單文柔的愛女陳諾瑤（小豬比）等。

St. Cat共有3間分校，紅磡校舍(2至3歲)，參考2023至2024年度幼兒預備班(PN) HK$82,797.00，分十一期繳交 (七月份不用繳交學費)，每月學費為HK$7,527.00。而九龍塘兩所分校提供K1至K3課程，K1 (幼兒班)2024-2025年度學費為港幣$70,433.00）、K2 & K3 (低班及高班)︰2024-2025年度學費為港幣$76,615.00。

紅磡校的N班課程以兒童為本，重視遊戲學習，更設有主題教學及繪本故事，有望透過多元化活動、感官遊戲、模擬遊戲等，培養幼兒的自信心、認知、語言、社交、美藝、大小肌肉和自理能力等方面的發展。而在語文方面，學校更以中、英、普兩文三語為基礎目標，每班也有中、英教師以及普通話教師協助，增進兩文三語的語境溝通。

Patrick Sir 3歲仔仔Preemo開學 學費逾6萬

無綫藝人Patrick Sir（林溥來）與老婆關宛珊的仔仔林若嘉(Preemo)已經3歲，他已入讀國際幼稚園K1班，原因是學校採用IB制學制。

伽利利國際幼稚園(GIS)

Galilee International Kindergarten

學校提供PN、K1-K3的課程，而2023-2024年度學費由6.1萬至6.3萬不等，學校更是國際文憑(IB) 小學項目 (PYP)的學校。

前港姐冠軍葉翠翠3子曾一同就讀明慧國際幼稚園

前港姐冠軍葉翠翠婚後育有3子，她經常在社交平台分享一家五口的生活照。3子曾一起就讀同一所幼稚園，明慧國際幼稚園（私立幼稚園）。

明慧國際幼稚園

Ming Wai International Kindergarten

課程融合英國劍橋英語評估課程，由英語和普通話或英語和粵語的老師以雙班主任形式授課。附加日語課程，以漸進式及多元化的互動教學，加深幼兒廣泛的語文認知，在愉快輕鬆的學習環境下，提昇幼兒的獨立思考和主動學習的能力。

參考2023－2024幼兒班（全日）、 幼兒班低班（全日）及幼兒班高班（全日）每年學費為 HK$ 61,600，而膳食費為 HK$ 10,802。

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蔣怡暑假期間與仔仔共同到上海遊玩

蔣怡近日在社交媒體發佈片段，片段中見蔣怡牽著仔仔在上海玩樂。而兒子正就讀蘇浙小學、幼兒幼稚園暨國際班 Kiangsu & Chekiang Primary School。

蘇浙小學、幼兒幼稚園暨國際班

Kiangsu & Chekiang Primary School

非牟利學校，沒有參加免費幼稚園計劃。學校以普通話及英語為母語的教師教授各項課程，並重視幼兒學習於兩文三語及全人教育得到良好發展。學校同時重視學童在輕鬆愉快的遊戲環境中產生濃厚學習興趣、熱衷學習及初步學會如何學習。幼稚園部同時重視在兒童學習的萌芽階段建立全人教育的基礎及兩文和三語的發展。

黃澤鋒夫妻囡囡小黃妃：屯門梁李秀娛幼稚園

小黃妃今年就讀屯門區傳統學校「順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園」K3，黃澤鋒不時在社交媒體分享小黃妃笑容滿面的圖片。

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順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園

Shun Tak Fraternal Association Tuen Mun Leung Lee Sau Yu Kindergarten

學校以博學多聞、敦品勵行、盡忠職守、誠實不欺四教薰陶學生，使其將來能成為有文化、有學識、有高尚情操，熱心服務社會，為國家貢獻力量之良好公民。

而該校校董會為助學，決定2023年9月後及2024年9月後入學之學生全年豁免書簿雜費、生日會費及茶點費，家長無需繳費，感謝校董們的心意！