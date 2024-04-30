孩子用AI做功課是出貓、練精學懶？專家另有看法Elon Musk也贊成

聊天機器人ChatGPT掀起熱潮後，許多學生開始使用AI解決課業問題，不少教育界人士認為學生使用AI做作業形同「作弊」。但分析師指出，會運用AI工具的學生其實是走上正軌，因為擁抱AI有助於未來就業。



美國高中生狂用AI解決作弊障礙 蒙斯特：學生創造力無窮

2023年一項調查發現，44%的青少年可能會使用AI做功課，60%的青少年卻認爲AI是作弊。AI做功課除了可能帶來的倫理問題之外，也可能導致缺乏實際學習。

知名科技分析師、深水資產管理公司合夥人蒙斯特（Gene Munster）發文感嘆，當前美國高中生使用AI的方式多到令他震驚，儘管作弊一直存在於學習當中，但他指出，生成式AI的出現讓作弊的效率大幅增加。蒙斯特表示，雖然學校管理人員認為這是作弊，但學生顯然並不這麼認為。為了解決管理人員設下的「作弊」障礙，學生可說是利用了自己無窮的創造力。

擅長AI有助於就業！蒙斯特：使用AI的學生是正確的

蒙斯特指出，他一開始聽到生成式AI在學校的廣泛應用時大感震驚，「但經過反思，我認為使用這些工具的學生是正確的。你必須接受這些工具，才能在未來的就業市場佔有一席之地。不僅是資訊工作者，熟練的勞動力無疑也需要AI來保持相關性」。對於蒙斯特的總結觀點，Tesla行政總裁馬斯克回文留下了一個「100分」的表情符號，表示完全贊成。

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