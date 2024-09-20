蛀牙｜珍珠奶茶1天1杯！女生牙齒「一碰就掉」這樣喝較不傷牙

近年來，內地年輕人愛上喝「奶茶」，一天一杯十分常見，但其中隱藏的含糖量十分驚人，由此帶來蛀牙問題。浙江省杭州13歲少女小柳（化名）因為酷愛喝奶茶，竟患上嚴重的「牙齒酸蝕症」。



愛喝奶茶的小柳患上嚴重的「牙齒酸蝕症」。（微博截圖 / @杭州電視台）

據浙江杭州電視台綜合頻道於9月18日報道，小柳是一名中二年級學生，非常愛喝奶茶，自稱「壓力一大就想喝，喝了感覺人很快樂，而且精神也好」。漸漸地，小柳把奶茶當作學習時的提神利器，幾乎每天晚上都要喝上一杯。最近，小柳發現自己的牙齒變得坑坑窪窪，還黃又黑，就醫後才得知自己患上嚴重的「牙齒酸蝕症」。

據報道，醫生發現小柳的口腔內有12顆嚴重的齲齒（蛀牙），被腐蝕的牙齒變得像石膏一樣脆弱，還有不少白色斑塊，輕輕一碰就脫落下來，坑坑窪窪的狀況十分驚人，為此她必須用漫長的時間來做根管治療和牙冠修復。經詢問，醫生了解到這和患者長期喝奶茶有關。

醫生指出，很多人長期喝奶茶，卻忽略其中含糖量十分驚人，就算是三分甜的奶茶，也含有大量看不見的糖分。喝奶茶快樂的同時，身體可能卻遭殃，除了會變胖外，口腔細菌利用糖分產生酸性的代謝物，令牙齒受到腐蝕。如果喝奶茶習慣不好，例如含在嘴裏細細品味，或是喝完後不及時刷牙，也容易加劇齲齒問題。 因此，醫生建議一杯奶茶最好在15分鐘內喝完，並注意口腔衛生與保健。

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