暖爐安全｜保持距離、別插拖板用！9大「功率高家電」使用要留神

隨着氣溫驟降，不少人也出動了保暖家電，對此，台電早前也發文提醒，由於電暖器屬於高功率電器，因此寢具、衣物等易燃物都要與其保持1米以上的安全距離，若沒有足夠距離，或與其他電器共用同一插座組，就容易引發起火意外。



寒冷冬季使用電暖器時，要留意寢具、衣物、梳化、窗簾等易燃物，都要與之保持1米以上的安全距離。（Canva）

風筒、飯煲都上榜！台電曝9種電器「千萬別插延長線」

台電在Facebook「台電電力粉絲團」發文表示，寒冷冬季使用電暖器時，要留意寢具、衣物、梳化、窗簾等易燃物，都要與之保持1米以上的安全距離；許多人常將電暖爐放於床邊，沒有保持足夠的距離，就很有可能會不慎讓棉被接觸到電暖爐，而引起走火意外，這些都是非常危險的情況。

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台電提醒，尤其在睡覺時，也要留意電暖爐的方向，避免火災風險；而由於電暖爐為電功率消耗較大的家電，因此應使用專用插座，避免與其他電器共用同一插座組，並適時清潔機身，避免灰塵或棉絮影響散熱，甚至引燃起火。

此外，台灣內政部提醒，同樣屬於高功率電器的家電，還包含廚房裏的飯煲、焗爐、微波爐、氣炸鍋、快煮壺、洗碗機，以及房間內的風筒、電暖器爐和熨斗。

台灣內政部強調，許多民宅的起火原因，與多數人不清楚「高功率電器不能使用延長線」之原理有關，倘若使用時，選擇沒有過載保護裝置、材質不耐燃的「舊式延長線」，一旦延長線默默升溫超過百度後，引起電線走火也只是時間問題，還加倍提高危險性，因此使用該類電器應避免使用舊式延長線，以策安全。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：吹風機、電鍋都上榜！台電曝9種電器「千萬別插延長線」，早晚釀火災】