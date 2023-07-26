電插頭不在用別長期插着！5大狀況易起火　現銅綠代表內部已鏽蝕

一下雨家裏就會潮濕，家中的插座容易因為受潮而引發危險。因此，台中市政府消防局過往曾呼籲民眾在梅雨季節時務必檢查家中插座、插頭是否出現綠鏽氧化現象。



電插頭可說是每天也在用的家居電器，所以在保養及使用時皆要留神！（按圖了解）

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梅雨季節濕度高！檢視插座免釀災

插座中的金屬插頭如果受潮氣的影響，就會出現綠鏽現象，不檢查不容易察覺。而綠鏽會導致導電面積縮小，再加上插頭通電時產生的發熱現象，就像一個小暖爐在不斷消耗着電源。如果插座周圍的塑膠材質也被點燃，很容易電線起火。

因此台中市消防局呼籲民眾，家中插頭若長期不用，一定要拔插頭，若插座有任何鬆動、或者出現銅綠的狀況，代表內部已經氧化鏽蝕，請盡速更換或清潔，以免發生大火。

電線走火5大原因曝光！消防局：需定期檢查用電設備

台中市政府消防局最後提醒，電線走火有五大原因，包含：插座積污、超過負載、電線短路、接觸不良、漏電等原因而造成危險，都可能引發火災。因此，大家平時在使用電器時要格外小心，並定期檢查家中插座、電線、用電設備的狀況，以避免意外發生。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：插頭太久沒用會發生火災？消防局曝插座有1現象要快處理，電線走火5大原因全公開】